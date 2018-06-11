Олександр Терещук: Неприємно чути, що вся міліція така, як у Врадіївці

Події у Врадіївці, низка критичних статей про роботу міліції – про це у розмові з начальником міліції Волині Олександром Терещуком.

- Отже, на Волинь ви приїхали не за генеральською посадою, як дехто твердить, а щоб, використавши попередній досвід, навести порядок у міліції?

— До цього призначення працював начальником управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України. Дізнався про наказ міністра, коли перебував у відпустці. Я — офіцер, а тому звик виконувати накази. Чи хочу стати генералом? Розпочав роботу в міліції з патрульно–постової служби, згодом став дільничним, відтак — оперативником. Тобто крок за кроком ішов до звання полковника. І якщо повважають, що заслужив на генерала, звісно, сприйму це з гідністю. Але випрошувати посади та регалії я не звик.

«НЕ МОЖНА ВСІХ ПІД ОДНУ ГРЕБІНКУ СТРИГТИ»

- Відомо, що ви почали проводити виїзні прийоми громадян. Чи не спонукали до цього події у Врадіївці?

- Ні, вони тут ні до чого. Просто побачив, що на прийом приїжджають люди з віддалених районів, хоча їхні питання мали б вирішувати на місцях. Перша моя поїздка була до Нововолинська, згодом побував і в інших районах. А Врадіївка лише показала, що я обрав правильний шлях: потрібно йти до людей, вникати в їхні проблеми та оцінювати рішення, які правоохоронці ухвалюють на місцях. Мій принцип роботи — виїхати, подивитися, розібратися, а тоді приймати рішення.

Ще раз хочу наголосити: я відкритий для спілкування з громадянами, правозахисниками, журналістами. Є лише одна перешкода — брак часу. Буває, що прийом, який у Луцьку проводжу щовівторка з 16.00, може зірватися через негайну потребу виїхати на місце вчинення злочину.

- Наскільки професійно добирають міліційні кадри? Чи передбачається скорочення штату, бо про це багато говорять?

- Якщо в міліції працюватимуть люди професійні, здатні самостійно приймати рішення, то проблем поменшає. Кадри треба ростити самим, хоча міліціонер — це частина українського соціуму. Більшість моїх підлеглих — волиняни, та є і приїжджі, у професіоналізмі яких я впевнений. Начальник луцької міліції Василь Марчишак родом із Закарпаття, працював у Львівській області. Задоволений його роботою, бачу на кожному виїзді на місці події. Розкриття злочинів було на рівні 6—7 відсотків, а з приходом Василя Марчишака стало до 45 відсотків. Отже, не має значення, звідки людина родом, головне, щоб була професіоналом.

У Маневицькому районі нещодавно затримали громадян, які обкрадали сільські магазини. Під час операції один із них поранив нашого працівника. Уявіть, як цьому правоохоронцеві, який ризикував своїм життям, чути розмови, що вся міліція така, як у Врадіївці? Не можна всіх під одну гребінку стригти, що правоохоронці такі погані.

Щодо скорочення штату міліції, то воно стосується не тільки Волині, а й усієї України. Міліція повинна підтримувати законність не кількісно, а якісно.

«Я – МІЛІЦІОНЕР, ТОМУ – ОСТОРОНЬ ПОЛІТИКИ»

- Ви сказали, що останнім часом очолювали структуру, яка боролася із незаконним обігом наркотиків. Не секрет, що працівники міліції практикували штучне поліпшення показників розкриття злочинів у цій сфері. Тобто на законних підставах проводили оперативну закупівлю, але підозрювану особу відразу не затримували. Їй давали можливість і далі продавати, купувати наркотики, щоб організовувати нові оперативні закупівлі. І так по 5-10 разів. Чи змогли викорінити цю практику?

- Такі дії міліції є недопустимими. Ще працюючи в Києві, цю проблему обговорював із міністром. Нам не потрібна велика кількість оперативних закупівель, нас повинні цікавити великі партії наркотиків, канали їх постачання, організовані злочинні групи, які цим займаються. До речі, за сім місяців цього року викрито три такі групи. Коли наркоман купив, умовно кажучи, два грами наркотичної сировини, половину перепродав такому самому наркозалежному громадянину, а по ньому проводять кілька оперативних закупівель, то це не боротьба з незаконним обігом наркотиків. Звісно, подібні дії є теж злочином, і на них треба реагувати. Але адекватно до ситуації. Я стверджую, що практиці масових закупівель покладено край.

Загалом Волинь, порівняно з іншими областями, вважають благополучним регіоном. Є інша проблема – транзит наркотиків. Ось на це спрямовую основну діяльність своїх підлеглих.

- Змоделюємо таку ситуацію. Чоловік випив 100-200 грамів, повертається додому, документів з собою не має. Наряд міліції зупиняє його та пропонує: або 100 гривень, або відведемо на опорний пункт для оформлення протоколу про хуліганство. Як у такому разі поводитися?

- Якщо чоловік випив і спокійно прямує додому, то немає потреби зупиняти його та затримувати. Про незаконні дії міліції варто негайно написати заяву в чергову частину. Реагування буде обов'язково.

Але є і зворотний бік медалі. Наприклад, працівник ДАІ зупиняє автомобіль, яким керує п'яний водій. Той телефонує на «гарячу лінію», повідомляє, що міліціонери вимагали в нього гроші. Як із цим боротись? А п'яний за кермом – це вже, на жаль, буденне явище. Повірте, я не захищаю працівників ДАІ, навіть більше – визнаю, що в цьому підрозділі ще чимало неподобств. І працюю над цими питаннями, проводжу кадрові ротації. Ось недавно їду у відрядження. Бачу, працівники ДАІ зупинили на трасі Луцьк – Ковель комбайн. Що ж водій порушив? З’ясувалося, не працює якась там лампочка. Ну вкажіть йому на недолік, попередьте, і хай дядько трудиться. Я ж бачу, що в нього руки в мозолях, йому жнивувати треба… Моя реакція була відповідною.

- Олександре Дмитровичу, як оцінюєте свою діяльність на посаді начальника обласної міліції?

- Коли люди спокійно ходять вулицями свого міста в будь-яку пору доби, то правоохоронці працюють добре. Якщо громадяни почуватимуться в безпеці, то я своє завдання виконав.

Велику надію покладаю на систему відеоспостереження. Хочу подякувати голові облдержадміністрації та обласній раді, що виділили на цей проект перші 300 тисяч гривень. Наразі спеціалісти підбирають камери, щоб встановити їх у місті та на виїздах із нього. Це допоможе запобігати злочинам та розкривати їх. Так працюють в Європі. Принагідно хочу звернутися до підприємців, які мають торгові заклади: встановити камеру біля магазину – то не такі вже великі витрати, зате ви суттєво зменшите ризик вчинення грабежів, крадіжок та інших правопорушень.

- Наскільки політично заангажованою є міліція?

- Будь–які події, пов'язані з роботою міліції, політичні сили намагаються використати, щоб пропіаритись. Я професійний міліціонер, моє покликання – розкривати злочини, забезпечувати громадський порядок, а тому стою осторонь політики.

За матеріалами газети «Волинь-нова» Василь Нагорний