Врадіївка: Хто пропіарився на трагедії

В последнее время страну захватила волна митингов: Врадиевка, Соломенский район Киева, а теперь и Фастов. Их участники утверждают, что борются против произвола милиционеров, добиваясь своих прав и свобод. Но действительно ли эти выступления против милицейского «беспредела» народные? Журналисты «Последнего предупреждения» решили разобраться в ситуации.

Отсчет резонансных митингов начинается с 1 июля 2013 года. Именно в ночь с 1-го на 2-е июля во Врадиевке Николаевской области местные жители штурмовали райотдел милиции. Поводом стало жестокое избиение и изнасилование 29-ти-летней Ирины Крашковой и отказ милиции арестовать третьего подозреваемого — старшего лейтенанта Евгения Дрыжака. Возмущенные такими действиями правоохранителей врадиевчаны попытались самостоятельно совершить правосудие.

Стихийное выступление разрасталось будто лавина. И уже потом к поселку на Николаевщине было приковано внимание не только отечественных, но и мировых СМИ. Заговорили о Врадиевке и столичные политики и чиновники. Решение вопроса взял под свой контроль сам президент. События начали развиваться с непредсказуемой скоростью. Местные заговорили о других преступлениях, к которым якобы причастна милиция.

На митинге под разгромленным зданием милиции замминистра МВД Виктор Дубовик обещает разобраться в деле и наказать виновных. Даже пообещал не возбуждать уголовное дело против участников штурма. Поскольку понимает — люди пытались добиться справедливости.

Кажется, врадиевчаны достигли желаемого. Их услышали, жалобы начали регистрировать и рассматривать. И уже вскоре «полетели головы» милицейских начальников, причастных к преступлению. Но им этого было уже мало.

7-го июля с Врадиевки в Киев организовывается шествие. Цель акции — 18 июля собраться на Майдане и требовать от властей увольнения министра МВД Виталия Захарченко и массовой переаттестации милиции. Организаторы акции уверяют: все это делается исключительно на благо простых граждан. Однако журналисты «Последнего предупреждения» выяснили: лидеры мероприятия далеки от идеалов, о которых говорят людям. Своим журналистским расследованием они доказали, что организаторы Врадиевской ходы не чисты на руку.

Итак, 10 июля активисты провели митинг в Умани. 13-го — в Жашкове. 15-го — в Белой Церкви. Кроме этих городов были и другие населенные пункты. А 12-го июля с противоправными действиями милиционеров боролись в Святошинском районе столицы. Около 200 активистов штурмовали местный райотдел. Но это не врадиевцы добрались сюда раньше. Это местные жители и якобы работники рынка «Шлях», которые выступали против его сноса.

Как утверждают СМИ, причиной штурма стало то, что лейтенант милиции ударил активистку Ирину Бондарь. Но возникает несколько вопросов. Во-первых, слишком быстро была организована акция в поддержку Ирины. Не готовились ли к этому заранее? А во-вторых, сама персона госпожи Бондарь довольно интересная.

Она — активная участница различных акций протеста. В течение 2012 года Ирина неоднократно выступала против языкового закона. А уже в этом году «защищала» «Гостиный двор» и «права студентов Национального авиационного университета». Впоследствии требовала объективного рассмотрения уголовного дела против бывшего председателя Шевченковской райгосадминистрации Киева — Виктора Пилипишина. И это еще далеко не полный перечень акций с участием девушки. Ничего удивительного, скажете вы. Просто сознательная гражданка. Мы также думаем, что сознательная, а точнее, фантазерка.

Летом прошлого года «Последнее предупреждение» делало программу о языковых митингах. Наша съемочная группа зашла в японский ресторан на Лютеранской и увидела там одну из активисток, которая еще полчаса назад голодала в поддержку украинского языка, а здесь ела суши и запивала вином. Эту забавную ситуацию журналист снял на свой мобильный телефон. Тогда мы не придали этому большого значения, а отнеслись с юмором. Мол, нелегкое это дело — голодать. Но сейчас, когда Ирина стала причиной массовых беспорядков и противоправных действий, мы решили обнародовать эту информацию, поскольку уже тогда девушка была нечистая на руку, чему мы и стали свидетелями. Так где гарантия, что сейчас Ирина говорит правду. Но в прошлом году это был просто невинный обман. Сейчас, совсем не до шуток. Из-за нее 200 человек совершили противоправные действия — штурмовали Святошинский райотдел милиции. И неизвестно чем могла закончиться ситуация, возможно даже кровопролитием. Ответ на вопрос «бил Ирину милиционер» или нет — даст следствие. А пока продолжим рассказ о митингах.

Выступили против милиции и в Фастове. Здесь 16-го июля штурмовали горотдел. Нарекания людей на нарушение законов милицией звучат все громче. Граждане отстаивают свои права. Но действительно ли это просто народная борьба или, возможно, чья-то очень умная и опасная игра? Задавать такой вопрос есть все основания.

События Врадиевке сразу же приобрели новую окраску. Политическую … Как только в столице узнали о штурме, в поселок сразу начали прибывать представители оппозиции. И 4 июля под зданием разгромленной милиции состоялся митинг, в котором первую скрипку играли столичные политики.

Например, Анатолий Витив, представитель ВО «Свобода» призывал: «Я, когда ехал сюда, зашел в интернет и прочитал о вашем селе … мы вместе должны бороться честь и справедливость украинца».

Местные жители, вроде, такую инициативу восприняли «на ура». Мол, если к этому делу присоединились уже и депутаты, то «спустить все на тормозах» точно не удастся. В справедливом стремлении добиться правды поддержал общину и поселковый голова.

Мария Павлова, бывший председатель пгт. Врадиевка также не осталась в стороне: «Уважаемые депутаты, стыдите Украину на весь белый свет. Не ездите по Украине, призывайте к крови! Здесь кровь должна была пролиться! Поэтому я туда и пошла. Призывали штурмом брать, а я сказала: «Люди, опомнитесь! Пострадал наш ребенок, изнасиловали. Насиловали чьи-то дети! За дверью наши дети. Вы хотите, чтобы дети в детей стреляли? Я не хочу крови в Украине как мать, похоронила сына взрослого!»

После такого возникает вопрос: чьи же интересы приехали отстаивать господа борцы за справедливость? Человеческой общины или собственные политические? Именно 4 июля здесь, в Врадиевке, прозвучали призывы идти на Киев и устранить действующую власть. Потому что это — единственный способ добиться справедливости. О всех событиях, всех деталях беспорядков на Николаевщине остальная часть Украины узнавала благодаря сети Интернет.

Похоже, естественное стремление людей к справедливости теряет свое первоначальное значение. Политические деятели пытаются использовать эмоции и настроения людей для достижения собственных целей. Политический привкус событий не понравился и местным жителям.

Николай Москаленко, председатель пгт. Врадиевка, так прокомментировал эту ситуацию: «Действительно, в последние дни, вчера и сегодня, пожалуй, чаша переполнилась политическая. Ушло в русло политическое… и сегодня очень много политических партий, их деятелей, представителей этих партий, которые действительно хотят заработать политический капитал на этой трагедии. Хотя это очень некрасиво, очень неприятно».

События Врадиевке ежедневно набирают обороты. Активисты идут в Киев. По дороге заходят в небольшие населенные пункты и проводят митинги у отделений милиции. Там представителям правопорядка они вручают свои требования: отставка министра МВД и полная переаттестация милиции. А еще подотчетность последней — общине. А тем временем газета «Комсомольская правда в Украине» сообщает, что «Жители Врадиевки просят политиков не спекулировать на трагедии их землячки».

Большинство жителей Врадиевки возмущены тем, что ситуация со зверским изнасилованием и избиением их односельчанки Ирины Крашковой работниками милиции стала «пищей для политического пиара».

К журналистам обратились несколько жителей Врадиевки, которые от имени большинства жителей поселка выразили недовольство «недостоверной информации о пешем походе Врадиевки в Киев и политическим пиаром на трагедии их односельчанки».

«Об Ирине уже все политики забыли, возможно, нужна помощь, или, может, организовать лечение в какой-то современной клинике. Уже не упоминают об отбросах, которые над ней поиздевались. Только слышим из новостей, что жители Врадиевки идут в Киев снимать с должности Министра Захарченко. Это неправда! Пусть назовут, кто там есть из Врадиевки!», — заявил житель Врадиевки Иван.

Не будем отрицать, что есть пострадавшие от действий или бездеятельности милиции. Поддерживаем людей в их стремлении добиться справедливости. Но, во-первых, эти действия должны происходить правовым путем. А во-вторых, простые граждане не осознают, что они стали заложниками чужой игры.

Доказательство этому получили от самих людей. В Фастове активисты решили «немного» подкорректировать свои действия. У них появилась информация, что в местном отделе милиции есть камеры для пыток. Участники шествия потребовали от милицейского руководства показать им эти камеры, однако им отказали. Вот только, действительно ли активисты занимались судьбой заключенных или им был нужен только повод для схватки? Этот вопрос остается открытым.

И еще один интересный момент. Силовые действия против милиционеров не входили в планы активистов. И, как признается один из организаторов шествия, это была частная инициатива господина Каплина. Между тем, участники шествия даже не догадывались, какой опасности их подвергали. Ведь за ЧЬИ-ТО частные игры люди могли поплатиться СВОЕЙ жизнью.

Так понимали ли люди, что их ожидает в результате этого штурма? Пожалуй, нет. Чего не скажешь о таинственных кукловодах. Они четко знали, что делают. И собирались использовать людей в качестве пушечного мяса. Просто кому-то нужна была сакральная жертва, к которой будет приковано внимание общественности и в смерти которой обвинят именно действующую власть. Похоже, что кто-то применяет все средства, чтобы устранить нынешнего министра МВД. Ведь все требования митингующих сводятся к этому. Чем же так досадил господин Захарченко? Возможно, тем, что кому-то мешает проводить народные возмущения и беспорядки? Возможно, кого-то не устраивает стабильность и спокойствие в стране? И кому-то нужен министр-силовик БОЛЕЕ лояльный к мятежам, который скажет в нужный момент, что милиция с народом?

Тогда, прежде чем идти на баррикады, даже под самыми благородными лозунгами, вспомните Сирию, Ливию, где гибнут люди. А сейчас и Турцию. Там все началось с выступлений за сохранение городского парка. А сейчас идет кровавая борьба за отставку власти. Даже есть жертвы. Вспомните арабские страны, где постоянно гибнут люди. Неужели мы также хотим этого? Неужели нас не устраивает покой и мир? Тем более, что надежды простых граждан уже предали те, кто их подстрекал штурмовать милицейские отделы.

Выражение немецкого политика Бисмарка «Революцию задумывают гении, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются проходимцы» очередной раз подтверждается. Праведный гнев и стремление жителей Врадиевки добиться справедливости определенные люди используют в своих интересах. И где гарантия, что завтра в водовороте событий не прольется невинная кровь?..

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