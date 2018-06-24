МВС і „Дорожній контроль”

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик зустрівся у Маріуполі з активістами "Дорожнього контролю".

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на Донеччину Віктор Дубовик прибув за дорученням Міністра внутрішніх справ України. Приводом для робочої поїздки послужили дві події, які сталися з активістами громадського руху "Дорожній контроль" Олегом Богдановим і Федором Добріциним 21 липня поточного року.

- Міністр внутрішніх справ стурбований ситуацією навколо спричинення тілесних ушкоджень активістам "Дорожнього контролю" в Донецьку і в Маріуполі, - повідомив Віктор Дубовик. - Я сьогодні особисто зустрівся з потерпілими. Вони висловили припущення про те, що співробітники міліції можуть мати відношення до цього інциденту. Я завіряю, що буде проведено об'єктивне розслідування, і всі винні будуть притягнуті до відповідальності, ким би вони не виявилися.

У зустрічі Віктора Дубовика з потерпілим Федором Добріциним у Маріуполі брали участь і інші активісти "Дорожнього контролю".

Щоб виключити конфліктні ситуації між громадськими діячами і міліцією, перший заступник Міністра доручив начальникові Маріупольського міськуправління Олександру Бугаю організувати зустріч представників "Дорожнього контролю" і співробітників Державтоінспекції міста, де сторони змогли б обговорити проблемні питання співпраці і нагадати один одному про свої права та обов'язки.

У ході діалогу Віктор Дубовик подякував присутнім за активну громадянську позицію в питаннях безпеки дорожнього руху і завірив їх в об'єктивному і всебічному реагуванні на повідомлення про порушення з боку працівників міліції.

На завершення зустрічі, активісти "Дорожнього контролю" висловили не лише зауваження до роботи органів внутрішніх справ і Державтоінспекції, але і відмітили професіоналізм маріупольської міліції при розслідуванні кримінального правопорушення, здійсненого стосовно їх представника.

Керівництву ГУМВС України в Донецькій області перший заступник Міністра рекомендував найближчим часом провести "круглий стіл" за участю активістів громадського руху "Дорожній контроль", керівників Управління ДАІ, патрульної служби та спецпідрозділу "Беркут".