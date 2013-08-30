У Львові звершився табірний збір організації "Ніхто крім нас"

29 серпня на території військової частини №3002 у Львові відбулось урочисте закриття воєнно-патріотичного табірного збору Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області, 40 дітей з Вінницької та Київської областей, віком від 12 до 17 років, прибули на місце дислокації, де впродовж дев’яти днів проходили навчання.

Курсантам проводились заняття з фізичної, стройової, вогневої підготовки. За ці 9 днів викладачі навчали хлопчаків розбирати та збирати автомат, показали військову техніку, яка наразі перебуває на озброєнні у внутрішніх військах МВС України.

При відборі кандидатів на посади інструкторів, обов’язковими були військово-десантна підготовка та проходження строкової служби в армії. Однак, основним критерієм залишається наявність таких якостей як людяність та любов до дітей.

Це вже третій табірний збір, які організовують члени громадської організації. Подібні заходи вже відбулися у селі Новопетрівці, що під Києвом, та в Автономній республіці Крим на базі полку спеціального призначення «Тигр» внутрішніх військ МВС України.

«Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» вітає всіх тих, хто підтримує ідею об'єднання патріотів нашої Батьківщини, людей, яким не байдужа доля України, готових виступити на захист мирного, трудового народу. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на офіційному сайті організації «Ніхто крім нас» http://n-k-n.org/ua та за номером телефону +38 (044) 359-01-52», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, табір урочисто було відкрито 21 серпня.