Віктор Дубовик: Подвиг кожного загиблого міліціонера не буде забутий

Професія правоохоронця входить в п’ятірку з найнебезпечніших, адже пов’язана з постійним ризиком для життя і здоров’я міліціонера.

За часів незалежності нашої держави загинуло понад тисячу правоохоронців, ще понад 7,5 тисяч поранено. На їх пам’ять запалили сьогодні тисячі свічок та поклали квіти до Меморіалу загиблих міліціонерів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Щорічно 22 серпня в Україні вшановують пам'ять загиблих працівників органів внутрішніх справ, які, виконуючи службовий обов'язок, стали на перепоні злочинності ціною власного життя.

На Солом’янській площі столиці керівництво МВС, ветерани та сім’ї загиблих правоохоронців вшанували хвилиною мовчання пам’ять правоохоронців, які не повернулися зі служби додому.

Крокуючи крок за кроком, чатові почесної варти головного управління Внутрішніх військ віддали честь пам’яті загиблим правоохоронцям. Тричі пролунали залпи, а до Меморіалу загиблих міліціонерів червоним килимом лягли гвоздики.

Після урочистостей перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик разом із керівниками структурних підрозділів відомства поспілкувався з сім’ями загиблих.

«Служба в міліції вимагає від кожного працівника мужності, рішучості і витримки. Та, на жаль, ця важка і ризикована місія іноді закінчується трагедією – загибеллю наших колег», – сказав Віктор Дубовик.

Перший заступник глави правоохоронного відомства подякував матерям і дружинам загиблих, які, продовжуючи родинні традиції та зберігаючи пам'ять про загиблих чоловіків, прийняли рішення щодо вступу своїх дітей до міліцейських вишів. Варто зазначити, що дітям із родин загиблих надається можливість продовжити навчання в навчальних закладах системи МВС.

Спілкуючись із членами сімей загиблих, Віктор Дубовик наголосив, що керівництво МВС та територіальних підрозділів робить і надалі продовжуватиме робити все можливе, аби допомога родинам була постійною і хоч якоюсь мірою зменшила гіркоту втрати.

«Для міліції турбота про вдів та дітей загиблих правоохоронців – святий обов’язок. Подвиг кожного загиблого міліціонера не буде забутий», – наголосив перший заступник міністра.