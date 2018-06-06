Футбольних уболівальників пропускатимуть на матчі за паспортами

Такие правила уже давно действуют в России и уже в следующем году могут заработать у нас.

В среду на заседании Кабмина Министр внутренних дел Виталий Захарченко докладывал об изменениях для футбольных болельщиков, которые готовит его ведомство. Основное новшество - запрет для хулиганов со стажем появляться на стадионах во время футбольных матчей.

Если законопроект пройдет, то нарушителей будут вести в суд, где хулиганам могут запретить посещать матчи на срок от полугода до двух лет. А если этот запрет будет нарушен, то болельщика оштрафуют на сумму от 340 до 680 гривен.

Кроме этого, планируется еще одно новшество - зрителей хотят обязать предъявлять документы во время покупки билетов и прохода на стадион. Официально - для искоренения спекулянтов. Но сами фанаты уверяют, что все направлено против них самих. Мол, таким образом у органов будет право и возможность поименно вычислить каждого из них.

В Раде инициативу министров обещают поддержать. Более того, в спорткомитете предлагают еще сильнее ужесточить правила, вплоть до криминальной ответственности.

- К нам приходило несколько законопроектов на эту тему. Мы их отправили на доработку, - рассказал "КП" глава комитета Артур Палатный. - Речь идет не только о хулиганстве отдельных фанатов, но о жизни и здоровье всех остальных зрителей. Поэтому нужна уголовная ответственность.

Депутаты говорят, что если Кабмин внесет в Раду свои предложения, то голоса найдутся и новые правила они поддержат. Но только будет это не прямо сейчас – Рада толком не работает, трибуна заблокирована. А значит, и в комитетах царит нерабочее настроение. Так что работу над законопроектами отложили до лучших времен.

ОФИЦИАЛЬНО

- Футбольные матчи - это наиболее посещаемые массовые спортивные мероприятия, которые имеют высший риск нарушений общественного порядка, - прокомментировали "КП" проект закона в пресс-службе МВД. - Поэтому необходимо усилить ответственность болельщиков. В пользу этого свидетельствуют последние инциденты, которые вызвали большой общественный и международный резонанс. Например, конфликт во время матча между сборными Украины и Сан-Марино во Львове 6 сентября этого года.

По утверждению МВД, предупредить беспорядки наиболее эффективно можно в том случае, если запретить вход на стадионы лицам, которые раньше были уличены в хулиганстве.

- Такой запрет существует в более двух десятках стран Европы, включая Великобританию, Испанию, Италию, Нидерланды, Германию, Польшу, Францию, Швецию и Швейцарию, - говорят в пресс-службе. - По данным английской полиции, 92% лиц, в отношении которых были приняты предупредительные меры, в дальнейшем не допускали нарушений.

Анастасия Рябоконь, Комсомольская правда