Світ і мітинги: що штовхає жителів різних країн на протести?

Такие способы донести свое мнение до властей все чаще используют в мире. Разберемся, кто же выходил на улицы и площади в прошлом году, ради чего и какой результат это принесло.



Площади вместо трибун



"Нам остается только улица, чтоб нас услышали", - цедят сквозь зубы недовольные французы, испанцы или американцы. Знакомый ход мыслей?



Да, митинг и площадь в осаде - конечно, не наше изобретение. Но, занятые своими проблемами, мы замечали протесты в других странах чаще всего тогда, когда там проливалась кровь. А ведь и ЕС, и США лихорадило весь год. Как и Турцию, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки… "Историки, изучая в будущем события нашего времени, будут удивляться распространению уличных протестов по всему миру", - пишет обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.



Они не исчезнут, наоборот - станут более популярными. Во-первых, радикально настроенных людей в обществе хватает, а протест становится все более мобильным: клич через социальные сети и форумы, мгновенная перегруппировка, обмен новостями через СМС-рассылку. Несколько лет назад на это уходили дни, теперь - часы!



Во-вторых, в цивилизованных странах протест, пока он находится в мирных рамках, не грозит организаторам и участникам ничем действительно серьезным. Соблазна выйти и высказать свое мнение становится больше, особенно для молодежи.



Турция, Стамбул, самая популярная улица - Истикляль. Полиция с помощью водомета разгоняет протестующих. Этот митинг был из-за коррупции во власти. Фото: eastnews.

Хлеба Можно без зрелищ



В основе протеста чаще всего - экономика, тот самый "свой карман", который ближе к телу. В последние годы по Евросоюзу прокатилась целая волна протестов против сокращения зарплат и соцвыплат и решения правительств принять меры жесткой экономии, тут же облегчившего кошельки граждан.



Раздражение может копиться, и в результате спусковым крючком становится мелочь - подорожавший талончик на проезд, как в Бразилии, или вырубка парка, как в Турции.

Появилась и еще одна тенденция. Кризис пошел на спад, европейцы адаптировались, пересчитали сбережения, увидели перспективу, и на первый план вышли проблемы безопасности. В этом случае катализатором часто становились события, которые ставили под угрозу привычную жизнь общества, его устои. В США выходят на улицы после убийства подростка полицейским, в Великобритании - после убийства эмигрантом полицейского. Люди на этих примерах защищают себя сами. Этот же эффект, кстати, мы видели и в Украине после нападений на женщин.



Скрытый эффект



Чем более агрессивен протест - тем более жесткие меры применяются. В Германии подростки начали жечь машины - спецназ применил слезоточивый газ и "запаковал" самых агрессивных. В Таиланде оппозиция заявила, что митинги будут мирными. Десятки тысяч людей окружали министерства, блокировали их работу, но не штурмовали. Глава правительства решилась на частичное применение силы через несколько недель. Теперь Таиланд ждут перевыборы, хотя у премьера есть все шансы вернуться в кресло.



Парадокс в том, что видимых и прямолинейных результатов все эти акции протеста чаще всего… не дают. Правительства никогда не меняют свою политику. Крайне редко отменяют непопулярные решения и еще реже - действительно выполняют то, хотя бы частично, чего от них требуют протестующие.



Есть мнение, что выход на улицы людей в современном мире - показатель не только недовольства, но и возросших ожиданий, требований и претензий. По мнению экспертов таких влиятельных изданий, как Economist и Wall Street Journal, протесты помогают развитию демократии. Средний класс сформировался, проснулся и требует прозрачности и честности власти.



Другими словами, все правительства остались на своих местах, но теперь действуют с гораздо большей оглядкой на то, что думают об их действиях люди, сидящие в своих уютных кухнях. Чтобы больше не допустить момента, когда накопленное месяцами недовольство заставит их выйти на улицы из-за очередной на первый взгляд мелочи.



А В ЭТО ВРЕМЯ



МИД Украины советует не ехать в Таиланд или сидеть в отеле



В стране, одной из самых привлекательных для отдыха украинцев, снова неспокойно. Массовые протесты оппозиции проходят в Бангкоке и соседних со столицей провинциях. Своего пика акции достигнут сегодня, в понедельник: протестующие грозят "закрыть" столицу - перекрыть 20 основных транспортных развязок и парализовать город.



МИД Украины снова, уже второй раз рекомендует воздержаться от поездок в Таиланд, а уехавшим - запастись продуктами, наличными деньгами, медикаментами, питьевой водой, зарядить "под завязку" мобильники и не покидать территории отелей. Также не стоит надевать одежду желтого и красного цвета (они стали символическими для сторон конфликта), участвовать в акциях или обсуждать происходящее с местным населением.



Карта главных последних конфликтов и беспорядков



Испания



В феврале, июле и октябре прошли акции протеста против экономической политики и коррупции в правительстве. Произошли столкновения с полицией. Людей также возмутили новые данные о безработице - до 27%.



США



В июле американцы возмутились оправданием полицейского, застрелившего безоружного чернокожего подростка. В день Независимости, 4 июля, отстаивали право на частную жизнь после рассекречивания программ электронной слежки, которые применяют спецслужбы. В сентябре выступили против участия страны в войне в Сирии.



Бразилия



Участие в протестах по всей стране в июле приняло больше 3 млн человек. Формальным поводом стало повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 20%. Но в основе протеста - недовольство социальной политикой властей, коррупцией, властью полицейских и огромными тратами на спорт, особенно футбол. По данным местной прессы, убито минимум 10 человек, ранено 250, задержано - больше 600.



Великобритания



Акция местных националистов прошла в мае после убийства эмигрантом военнослужащего. Участники требовали не строить мечетей и ужесточить миграционное законодательство.



Германия



В Гамбурге в декабре около 7 тысяч человек защищали от закрытия альтернативный молодежный центр Rote Flora. Били витрины, поджигали контейнеры, бросали в полицейских камни и петарды. Те применили водометы и слезоточивый газ, задержали 320 человек.



Франция



В течение года на улицу выходили: противники однополых браков, фермеры, выступающие против повышения налогов и урезания субсидий, и старшеклассники - в знак солидарности с депортированными из страны сверстниками.



Турция



В июле митинги из-за застройки парка в Стамбуле переросли в антиправительственные демонстрации по всей стране. Люди высказывали несогласие с правлением премьер-министра Тайипа Эрдогана. Беспорядки продолжались около месяца. Примерно 5 тысяч человек были ранены, трое умерли.



Таиланд



Митинги против правительства: массовые - до 150 тысяч человек, длительные - с ноября прошлого года и до сих пор. Премьер-министра считают марионеткой своего брата, бежавшего из страны. В столкновениях четыре человека погибли, полсотни ранено. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Частичная победа оппозиции: новые выборы пройдут в феврале 2014 года.



Греция



В начале года потасовкой с полицией закончился штурм правительства из-за непопулярной пенсионной реформы.



Беспорядки в сентябре произошли из-за убийства юноши-анти­фашис­та, в котором подозревают члена ультраправой партии. Молодежь жгла мусорные баки, бросала в спецназ камнями и "коктейлями Молотова". Те применили газ и светошумовые гранаты.

Ольга Шестакова, Виктория Коновал, Комсомольская правда в Украине