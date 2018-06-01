Імена загиблих під час зіткнень

Кровавая неделя - такой она войдет в историю. После иллюзии перемирия, которая увенчалась законом об амнистии, массовые беспорядки вспыхнули в Украине с такой силой, что ни та, ни другая сторона противостояний не стали считаться с человеческими жертвами.

Какие бы политические, демократические, национальные, европейские интересы не преследовали митингующие, они не стоят ни одной человеческой жизни. В Украине счет уже идет на десятки. По состоянию на полдень 20 февраля Минздрав сообщил о 35 погибших. МВД - о 13-ти. Раненых - несколько сотен что с одной, что с другой стороны. Что может быть бесчеловечнее - уже ничего.

Пуля прошила Сергею шею

Сергей Цвигун из Запорожья пошел служить в милицию в 2010 году, а в сентябре 2011-го перевелся в "Беркут". Пошел по стопам старшего брата, который также служил в роте особого назначения. Вместе с братом они и были на Майдане с первых дней митингов - охраняли порядок. 18 февраля, когда шли противостояния с радикалами, пуля сразила Сергея в шею.

Врачи боролись за жизнь молодого милиционера, но спасти не смогли. Рано утром 19-го сердце старшего сержанта остановилось.

- Говорить трудно, тяжело понимать, что Сережи больше нет. И самое ужасное осознавать, что жизнь он потерял из-за противостояний одного народа. Это страшно, когда люди гибнут от рук своих земляков, - говорят друзья погибшего милиционера. - Сережка - он хороший был, добрый такой, приветливый. И очень принципиальный, позицию свою имел, никогда не юлил.

Друзья говорят, что Сережа просто бредил службой и с юности к ней готовился. Занимался дзюдо, был призером областных, всеукраинских соревнований. Потом закончил вуз по физвоспитанию, отслужил в армии и пошел в милицию. Последний раз в Запорожье Сергей приезжал в январе. Родные тогда его уговаривали: останься, хватит уже собой рисковать. А он задумался, а потом серьезно ответил: "Я присягу давал, отступить не могу".

Мама Сергея знала о принципиальности сына, поэтому переживания держала в себе, старалась не обременять его своей тревогой. А он, догадываясь, что она чувствует, старался звонить каждую свободную минуту.

Тело Сергея из Киева привез старший брат.

Валерию выстрелили в спину

Среди погибших во время противостояний в правительством квартале 50-летний житель Валерий Брезденюк - достаточно успешный предприниматель и художник из Жмеринки (Винницкая область). В прошлом году он стал финалистом популярнейшего конкурса "Україна має талант". Сейчас на его страничке ВКонтакте сотни соболезнований и горьких слов: "Вечная память".

В родном городе Валерий держал компьютерный клуб, воспитывал дочь-красавицу. И творил в удивительной техникой эбру - рисовал на воде. Капли красок на пюпитр, специальная дощечка-грабли, и под руками мастера расцветали букеты, разбрасывали кроны удивительные деревья.

- Для создания удивительных композиций ему нужны были только краски и вода, - говорят друзья.

Но Валерию хотелось большего, и он вышел на Майдан, вступив за несколько месяцев до этого в партию "Удар". 18 февраля в спину художника попала пуля, оборвавшая его жизнь.

Василий умер на руках медиков

Без отца остались жена и пятилетний сын. В селе Косачевка на Черниговщине горюют родные Василия Булитко. 27-летний боец "Беркута", как и большинство участников массовых беспорядков, погиб на улице Институтской от пули, попавшей в голову. Он умер на руках медиков в карете скорой помощи.

Владимира и Петра расстреляли на посту

Сотрудники ГАИ 42-летний Владимир Евтушок и 41-летний Петр Савицкий не стояли в оцеплении на Майдане, не сражались с демонстрантами. Они следили за безопасностью дорожного движения в районе Отрадного, вдалеке от мятежного центра Киева. И были убиты в ночь на 19 февраля.

Около часа ночи на перекрестках улиц в районе Отрадного внимание сотрудников ГАИ привлек темный джип "Мицубиси Паджеро". Наряд подал сигнал остановиться, но тяжелый автомобиль стал набирать скорость. Владимир, Петр и их коллега начали преследование. В какой-то момент водитель джипа затормозил. Вышедший из салона человек, чье лицо надежно скрывала темнота, открыл огонь из автомата, буквально изрешетив сотрудников милиции. Выжить удалось только одному, двое погибли. Розыск преступника длится до сих пор, а родные и друзья горько прощаются с погибшими.

Владимир Евтушок прослужил в органах 22 года - 23 февраля он как раз собирался отмечать свою очередную годовщину. Сиротами остались жена и дочь.

Стаж работы у Петра Савицкого тоже немалый - 17 лет. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Младшей дочери всего два года, она инвалид детства.

Погибший львовский студент был на Майдане всего два дня

На географическом факультете, где учился парень, объявили траур

На улицу Дорошенко во Львове, где находится корпус географического факультета ЛНУ им. Франко, колоннами подходят студенты с разных факультетов и вузов Львова, чтобы почтить погибшего в Киеве студента пятого курса Игоря Костенко.

- Слышал, что Игорь Костенко - сирота. У него остались бабушка и дедушка, - рассказал "Комсомольской правде" в Украине" сотрудник географического факультета Богдан Лялька. - У всех на факультете просто шок от гибели нашего студента. Игорь хорошо учился и на Майдане был всего два дня. Как жестоко обошлась с ним судьба. Вы извините, я сейчас не могу говорить - у нас на факультете минута молчания, прощаемся с Игорем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители Киева: "Господи, хоть бы не было терактов!"

Улицы столицы пусты: киевляне сидят по домам и тихо паникуют.

На Майдане идет реальная война. Палят из автоматов. Среди этого хаоса страшно даже журналистам. Звонит фотокор из гостиницы "Украина" (там ему сняли номер с "видом на Майдан"). Его голос сбивается:

- Тут слишком опасно. Радикалы захватили отель. Везде ходят с оружием. В холл заносят труппы.

- Так поднимайся в номер.

- Вы издеваетесь? Если они подожгут здание, куда мне бежать?

И всем понятно: если не успеет убежать - спасать его никто не будет. Машины ГСЧС просто не приедут. Так было и с Домом профсоюзов (было занято радикалами). Оно полыхало сутки. Приехала всего одна машина - остальные держат в резерве у правительственного квартала. Пожарные не стали прочесывать этажи. Радикалы потом сами нашли несколько обгоревших трупов. Один положили на пороге милицейского главка. Милиционеры заходили - выходили, а труп все лежал. И даже утром. И наш фотокор знает про эту ситуацию, и мы знаем.

- Хорошо, просто уходи оттуда, - дает отмашку редакция.

Но опять-таки… уходи. Метро не работает. Такси не едет в центр. Пешком опасно. Бродят отморозки в масках. Если ты кому не понравишься - просто застрелят (так случилось с репортером "Вестей" Вячеславом Веремием). Все эта ситуация не просто шокирует. Киев - в прострации. На улицах пусто. Мы думали, будут огромные пробки с связи с отключением метро. Ничего подобного. Большинство сидит по домам. Плевать на работу: пускай уволят, зато живого. Детей не отпускают в школы. Парикмахерские, кафе закрыты. Кому это сейчас нужно? И вообще соприкосновение с реальностью слишком болезненно. Один приступ паники сменяет другой. Вот объявили, что ввели лимит на выдачу налички в банкоматах. За один раз можно снять максимум 500 гривен. Это, значит, сгорят наши денежки? Да, так и есть. И потому бежим к банкоматам. Этот уже пустой. Плохо. Наматываем круги по району. Ага, вот тут еще можно снять. Но очередь. И мы ненавидим всех тех, кто стоит впереди - и выгребает наличку. Ладно. Успели. Тут очередная проблема: милиция задерживает бензовозы на подъезде к Киеву. Это, очевидно, противоядие против "коктейлей Молотова". Минус в том, что на заправках тоже пусто. И мы обрываем телефоны родных, знакомых. Мол, езжай заправляйся.

- Да я уже в очереди. Передо мной двенадцать машин, - отвечает знакомый.

- Черт! Слушай, уезжай вообще из города. Говорят, завтра они выйдут на все улицы.

- Да слышал. Но как? Перекрывают все мосты…

- Тогда спеши.

- А ты? В этом городе могут быть теракты…

- Как и в любом другом. Сейчас такое время…

- Да, верно. Давай махнем за границу. Купим тур.

- В страну, где тепло и нет войны?

Заметано. Другое дело, что и наша страна раньше была такой. Но все поменялось за несколько дней. Здесь уже не просто тепло. Скорей невыносимо жарко.

Галина Гупало, Валерия Чепурко, Марина Лучер, Евгения Супрычева, Комсомольская правда в Украине