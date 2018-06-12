Луценко хоче остаточного розгрому

Головний український міліціянт знову обіцяє гучні арешти. До кінця цього року будуть розгромлені залишки кримських організованих злочинних угруповань «Башмаки» і «Сейлем», сподівається він. Крим без ОЗУ: хіба таке можливе?

В 1990-х роках дві найбільш могутні організовані злочинні угруповання - «Башмаки» і «Сейлем» - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові. Назви кримських угрупувань гриміли в 90-х роках по всій Україні. Відгомони того часу доносяться і зараз. Ні-ні, та і затримають якого-небудь «героя» минулих років.

Днями, наприклад, затримали Теймураза Татарашвілі - депутата Сакської районної ради Криму. В міліції його вважають активним членом банди «Сейлем».

За словами першого заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія Москаля, на початку 90-х років ця людина була засуджена в Криму за вимагання і розбійні напади до 8 років позбавлення волі. Але у 1993 році Татарашвілі втік з-під варти, змінив прізвище на Таташвілі. У 2006 році він був засуджений умовно одним із судів міста Севастополя за вимагання і взяття заручників.

- Він є правою рукою відомого кримінального авторитета, депутата кримського парламенту, - додав Москаль.

Татарашвілі заарештований і «буде відправлений для відбуття покарання, а також буде порушено кримінальну справу за втечу».

- Що цікаво, з 540 арештів, які відбулися за два місяці в Криму, тільки по цьому київські захисники прав людини вмить приїхали поцікавитися, за що затримали Татарашвілі, - говорить Луценко, - А наш «коханий» з Геннадієм Геннадійовичем (Москалем – ред.) персонаж - депутат кримського парламенту, який обгрунтовано підозрюється в лідерстві цього злочинного формування, в телефонних розмовах криком кричить: «Я стільки грошей плачу ментам, чому мене не попередили про цей арешт!».

Крім того, днями, за словами міністра, планується затримання ще одного депутата, «причетного до організації і виконання ряду замовних убивств з використанням вогнепальної зброї».

- На сьогодні затриманий один з його співучасників. Буквально в найближчі дні ми проведемо відповідну операцію, - сказав міністр.

Задокументована злочинна діяльність одного з відгалужень ОЗУ «Сейлем», яке в 1995-1998 роках очолював громадянин Матюшкин, по кличці «Леша-бешеный» (рос.). Зараз його заарештували, говорить Луценко.

Раніше, за даними міністра, затримали 24 учасники угрупування «Сейлем», до цього моменту вони вже одержали різні строки ув`язнення – від 12 до 15 років. Все це продовження роботи, розпочатої в 2005-2006 роках, додає Луценко.

Що стосується ОЗУ «Башмаки», то, як відомо, на початку березня в Києві був затриманий оголошений в розшук депутат Верховної Ради Криму Рувім Аронов. Аронова в міліції вважають одним з лідерів ОЗУ, мовля, возглавлял экономическое крыло в банде. Суд Одеси видав санкцію на арешт депутата. За даними правоохоронних органів, Аронов у складі організованого злочинного формування «Башмаки» притягується до кримінальної відповідальності за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема «замовних», з використанням вогнепальної зброї на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України.

- Всього по злочинній групі до кримінальної відповідальності притягуються 24 учасники, які в даний час знайомляться з матеріалами кримінальних справ, - заявив міністр.

Крім того, в розшуку знаходяться 4 активних учасника угрупування «Башмаки». Головний міліціянт країни пообіцяв, що вони «найближчим часом будуть також затримані»…

У МВС відзначають їх цікавлять і керівники ОЗУ, і виконавці злочинів...

Чи посадять до кінця року «улюбленчика» Луценка з Москалем? В Україні влада міняється дуже часто, а з нею і міністри. Перша спроба «закрити» ду-у-у-уже авторитетного депутата закінчилася пшиком...