Меджліс звинувачує владу Криму в зростанні ксенофобських настроїв

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ звинувачує владу Криму в зростанні ксенофобських настроїв на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЧУБАРОВ заявив журналістам, коментуючи розгром мусульманського кладовища в передмісті Сімферополя.

«Я сподіваюся, влада думатиме про те, як зупинити ескалацію ненависті в Криму. А вона є. У тому, що останнім часом частішають випадки відкритого прояву ксенофобії у формі таких наруг, я звинувачую не правоохоронців, при всій моїй незадоволеності їхньою роботою - велику відповідальність за зростання ксенофобії несе влада. Не можна бути вибірковим у прояві своєї доброти або нелюбові», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Сьогодні кримські татари, дізнавшись про скоєний на мусульманському кладовищі акт вандалізму, зібралися на мітинг у центрі Сімферополя. Р.ЧУБАРОВ зазначив, що люди зібралися, «щоб разом обдумати, кому потрібна така система в здійсненні провокацій і злочинів». «Для нас очевидно, що є сили, які хочуть підірвати ситуацію в Криму. Ми всі в одному човні, це – Крим, і розгойдувати його (човен - УНІАН) нікому не дозволено», - заявив перший заступник голови Меджлісу.

«Сьогодні люди, які вранці прийшли на кладовище, були шоковані тим, що близько 40 могил осквернено, повалені надгробні камені. Такого роду злочини настільки боляче зачіпають людей, що владі мислячій слід усвідомлювати, що треба вживати комплексних заходів», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке під Сімферополем було розбито близько 40 надгробків. На заборі кладовища було нанесено ксенофобський напис, також на заборі була намальована шибениця й перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля забору кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Міліція проводить перевірку за даним фактом.

У ніч із 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі. Меджліс висловив обурення з приводу того, що сталося. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).

На початку квітня в Сімферополі було виявлено ксенофобські стосовно кримських татар написи. Схожі написи було знайдено також цього тижня в місті Білогірську.