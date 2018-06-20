Україна нагадала Росії про 2017 рік

Під час останнього візиту до Москви міністра закордонних справ України Володимира Огризка той передав своєму російському колезі Сергію Лаврову Меморандум між Україною та Росією щодо етапів і порядку виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України. Наш міністр також сказав, що в червні під час чергового засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії на території України планується провести консультації щодо етапів і порядку виведення військових формувань ЧФ з України. Проте російське МЗС наступного дня заявило, що Меморандум вони отримали, але про консультації в червні нічого не знають, бо обговорювати зараз це, мовляв, неактуально. Майже це саме повторив у коментарі УНІАН Посол ЧФ в Україні Віктор Черномирдін.

То ж чи будуть терміни й етапи виведення Чорноморського флоту темою переговорів у червні? Яка має бути дипломатична процедура, щоб підготувати таке виведення? Про це ми запитали експертів.

Валерій Чалий, Центр Разумкова:

РОСІЯ ВІДМАХУЄТЬСЯ, СПОДІВАЮЧИСЬ ПРОДОВЖИТИ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Меморандум, ініційований МЗС, був правильним кроком, який покликаний забезпечувати виконання угоди про перебування Чорноморського флоту на території України. У ній чітко зазначено кінцевий термін перебування флоту – 2017 рік. І, звичайно, щоб зробити виведення Чорноморського флоту спокійним, цивілізованим та спланованим, треба визначити механізми, порядок такого виведення. Тож, незважаючи на те, що прямої згадки про додаткову угоду, яка б це регламентувала, в основних угодах про ЧФ немає, цю процедуру потрібно якимось чином закріпити не лише на домовленостях у рамках двосторонніх механізмів, а й через відповідний документ. І цим документом може бути угода про порядок та етапи виведення Чорноморського флоту.

Подача Меморандуму – це перший крок з висловлення позиції української сторони. Наступний крок: розгляд цього питання на підкомісії Міждержавної комісії, підготовка проекту угоди та її затвердження. Але реакція російської сторони на Меморандум показує, що Росія ані сьогодні, ані навіть у найближчі роки не хоче вести мову про виведення Чорноморського флоту.

Логічно припустити, що флот не виведеться за день чи кілька місяців, це довгий період підготовки відповідних місць базування, багато соціальних проблем. Сьогодні не змінено військової морської доктрини Росії до 2020 року, яка передбачає перебування Чорноморського флоту Росії довше, ніж передбачено двосторонніми угодами. Росія відмахується від розгляду цих питань, і це все наштовхує на думку, що вона сподівається продовжити перебування Чорноморського флоту на території України. Проте це заборонено і двосторонньою угодою перебування Чорноморського флоту, і Конституцією України.

Тож сьогодні склалася непроста ситуація, коли в начебто зрозумілому логічному питанні ми отримали досить негативну позицію Росії. І вона наштовхує на певні роздуми щодо бажання Росії виконувати свої зобов’язання.

Україна не веде мову про денонсацію угоди, але така реакція Росії наштовхує на роздуми щодо багатьох варіантів наших дій. Ми виконуватимемо угоду, але готувати рішення про те, що буде після 2017 року, потрібно вже сьогодні. У такому разі це питання потрібно порушувати на більш високому рівні: у нас є міждержавна комісія, отже, це питання можна вносити на засідання комісії, фактично на рівень президентів.

Володимир Горбач, директор Інституту євроатлантичної інтеграції:

РОСІЯНАМ ТРЕБА КІЛЬКА РОКІВ НАГАДУВАТИ, ЩОБ ВОНИ ПОЧАЛИ ЩОСЬ РОБИТИ

Звичайно, ми повинні спиратися на процедуру, яка записана в договорі про перебування флоту. Там зазначено, що Україна має хоча б за рік оголосити, що вона виходить з договору і не продовжує його.

Але зараз, щоб фізично підготувати можливість виведення флоту, Російській Федерації слід зробити великий обсяг робіт. Для цього росіян потрібно стимулювати. МЗС України має постійно порушувати це питання перед РФ протягом років. Будь-які консультації і переговори на цю тему мають починатися з питання про те, що Україна не продовжуватиме цього договору і росіянам потрібно виводити свої війська.

Як показує досвід виведення радянських військ зі Східної Німеччини, країн Балтії, на це йде досить багато часу. Уся процедура може зайняти чотири – п’ять років. І тому росіянам потрібно постійно казати, що це займає чотири – п’ять років і тому потрібно починати щось виводити не пізніш як 2013 року.

Отже, ми дотримуємося договору, але в регулярному режимі нагадуємо про проведення росіянами робіт щодо виведенню флоту. Подібна історія в нас була з демаркацією кордону, коли сім років поспіль українська сторона нагадувала росіянам про необхідність демаркувати кордон. Вони спочатку відмахувалися, казали, що це неактуально, що будуть труднощі з населенням прикордонних територій. Але українські дипломати били в цю точку сім років і таки домоглися демаркації кордонів. Приблизно за таким самим принципом потрібно працювати й у питання виведення флоту.

У разі, якщо російська сторона нічого не робитиме, не буде розпочинати процедуру виведення, то після виходу терміну цього договору Україна може звертатися в міжнародні арбітражні органи й вимагати рішення на міжнародному рівні.

Всеволод Лоскутов, радник-посланник РФ в Україні:

ДЛЯ НАС АКТУАЛЬНІШЕ РОЗВИВАТИ СЕВАСТОПОЛЬ, А НЕ ДУМАТИ ПРО 2017 РІК

Я знаю, що 15 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ ваш міністр передав Меморандум. У нас є підкомісія з питань Чорноморського флоту. Ми продовжуємо працювати згідно з планом роботи цієї підкомісії. На цій підкомісії ми обговорюємо питання, які насамперед стосуються функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до угод, які були підписані 1997 року. Обговорюються конкретні питання, є позитив у вирішенні тих чи інших проблем.

Ми робимо наголос на тому, що потрібно займатися передусім проблематикою сьогоднішнього дня.

Про консультації в червні мені нічого не відомо. Ми обговорюємо нагальні питання.

Ще скільки часу до 2017 року? Ми вважаємо, що слід займатися сьогоднішніми справами, які, між іншим, пов’язані з функціонуванням міста Севастополя. Згідно з нашими домовленостями ми фінансово допомагаємо соціальному розвиткові Севастополя. І це найважливіше для наших відносин.

Опитувала Маша Міщенко