Ціни на Крим підросли на 20%

Крим наводить марафет – не за горами курортний сезон. Чиновники запевняють: він буде не гіршим, ніж торік. Туристів, схоже, не відлякує ні подорожчання відпочинку, ні сервіс, якість якого залишає бажати кращого, ні «мазутові жахи», - путівки розкуповуються жваво.

Ціни підросли

Цього року ціни на відпочинок у Криму зросли на 15-20%. Фахівці пояснюють це загальносвітовими тенденциями.

- Я можу впевнено сказати, що це не тільки наша проблема, - відзначив міністр курортів і туризму Криму Володимир Савельєв, - це загальносвітова економічна тенденція. Можу сказати, що вартість відпочинку в Криму зростає менш швидкими темпами, ніж у наших основних партнерів, конкурентів, інших курортов.

Савельєв заявив: треба, щоб керівники готелів, пансіонатів, санаторно-курортних установ з розумінням підійшли до цієї проблеми, з тим, аби стримати цінове зростання.

- Думаю, поступившись якоюсь частиною прибутку, ми зможемо залучити більше туристів до автономії , - додав міністр.

Цього року Крим розраховує на 6 мільйонів відпочивальників.

- Я думаю, що, дай Бог, якщо ми вийдемо під такі самі цифри (що й торік – ред.), трохи більше – під 6 мільйонів – це вже буде досить , - сказав міністр.

Мер Ялти Сергій Брайко погоджується, говорить, що Крим в цілому, і Ялту зокрема чекає добрий сезон. При цьому Брайко нарікає: через наплив відпочивальників – втрачаємо в якості.

- Як ні парадоксально, в пік сезону у нас (Ялти – ред.) стоїть завдання: не привернути відпочивальника. Нам більше відпочивальника і не потрібно, тому що ми вже не переварюємо цю кількість і погіршуємо тим самим якість прийому, якість надання наших послуг, нашого туристичного продукту , - відзначив мер.

У Міністерстві курортів відзначають, непогано б було продовжити курортний сезон, щоб люди їхали на відпочинок до Криму не тільки влітку.

- У пік сезону пляжі переобтяжені, транспорт переобтяжений, люди їдуть саме в ці три місяці (у три літні місяці – ред.), хоча можна їхати вже і в травні – буде нормальна погода, - відзначив міністр курортів автономії. - У вересні, жовтні можна купатись у морі, знайомитись з Кримом ...

Больови точкі

Сервіс – це больова точка Криму. Ні для кого не секрет, що Крим за якістю послуг програє, наприклад, Туреччині. Візьмемо такий сервіс як All inclusive. Ці англійські слова зрозумілі будь-якому туристові, який хоч раз побував на пляжах турецької Анталії. За системою «Все включено» працюють готелі і в інших жарких країнах: Тунісі, Еміратах, на Канарах... А у нас? У Криму за таким принципом тільки починають працювати. Цього року вперше 2 кримські готелі («Гелиопарк Сосновая роща» і «Тысяча и одна ночь») працюватимуть за системою «все включено», говорить міністр курортів і туризму автономії.

- Це перший приклад, на підставі цього прикладу можна подивитися: чи піде ця послуга. Я думаю, що піде , - заявив Савельєв.

Попри дивлячись на те, що в Криму є тенденція щодо поліпшення в курортній сфері, проте поки що півострів «їде на старому багажі».

- Це старий багаж пострадянських країн і тієї клієнтури, яка їде, - колись заявив український спікер Арсеній Яценюк.

- Якщо не приходить світовий бренд, не приходять нові технології сервісу. Не приходить нова технологія сервісу, нема з ким конкурувати. Нема з ким конкурувати - всі живуть у цьому сірому болоті, всі задоволені, всі щасливі. Всі живуть від сезону до сезону. Прийшов сезон, максимально треба заробити за цей сезон, а там - хоч трава не рости , - заявив пан Яценюк. Він додав, що якщо до Криму зайде такий бренд, то він стане локомотивом, «який за собою заведе клієнтуру, гроші і можливості».

Схоже, у цьому плані намітилися позитивні тенденції. Цього року в Криму з`явиться мережевий готель Radisson. Готель «Крымская ривьера», розташований в Алушті, цього літа почне роботу як мережевий готель Radisson SAS Alushta. Договір підписаний, йде переоформлення всіх необхідних документов.

Чи збираються інші мережеві бренди працювати в Криму? «Планують», - кажуть у Мінкурортів.

- Я думаю, буде Kempinski, також ведуться переговори з Нilton, але це питання таке, його потрібно обговорювати докладніше з фахівцями, - заявив міністр курортів автономії. - Вони (мережеві бренди – ред.) переконалися, що є потік туристів, є прибуток, є можливості для бізнесу, і розвиваються .

...Які ще проблеми в Криму?

Наприклад, не вистачає пляжів. У пік сезону люди на головах один в одного.

Існує також проблема заторів на дорогах, збільшення кількості аварій влітку.

- Влітку виникають великі проблеми з великовантажним транспортом, який рухається в денний час. Обганяти його неможливо, створюються аварійні обстановки , – заявив начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в Криму Микола Федорян.

На період курортного сезону необхідно заборонити проїзд великовантажного транспорту в денний час трасами, які ведуть до курортних міст Криму, пропонує міліція. Цю пропозицією підтримують і Республіканський комітет з питань торгівлі і захисту прав споживачів.

- Через великовантажний транспорт в такі міста як Ялта, Судак, Євпаторія неможливо проїхати зараз, а що в (курортний – ред.) сезон буде?! Треба ухвалити рішення: заборонити (рух - ред.) цього транспорту вдень. Нехай їздять вночі! Тим самим ми попередимо масові аварії влітку , - зазначив голова комітету Валіко Авідзба.

А ще є така проблема, як "грабіжницькі" націнки в ресторанах і кафе. Деякі заклади роблять націнку в тусячу разів! А ще в деяких кримських ресторанах в рахунок включається велика кількість додаткових пунктів (чайові, оплата за музичний супровід та ін.).

- Це беззаконня! Це здирство! – обурюється Авідзба. Голова комітету АРК з питань торгівлі і захисту прав споживачів вимагає від місцевої влади Криму навести лад – контролювати розмір ресторанної націнки.

Пляжі без мазуту?

Курортники «плаватимуть у чистій морській воді» і не бруднитимуться в мазуті на пляжах. Загрози зриву курортного сезону не існує. Чорноморське побережжя готове прийняти відпочиваючих, незважаючи на наслідки «мазутної аварії» в Керченській протоці, що сталася восени 2007 року. Про це заявив заступник міністра охорони довкілля України Дмитро Гурський.

Такого висновку дійшли російські і українські фахівці, які «пролетіли, проїхали, проходили» все побережжя, як Краснодарського краю Росії, так і Криму – Керченської протоки та Азовського моря.

- В принципі, сьогодні все готове для прийому туристів , - сказав Гурський.

Разом з тим, президент Кримської академії наук, еколог Віктор Тарасенко заявив, що все ж таки викиди мазуту є. Зараз через підвищення температури частина мазуту, що осіла на дні, спливає.

Наприклад, в районі селища Орджонікідзе (Феодосія) нещодавно на пляжі були виявлені сліди мазуту.

- Так, це дрібний крап, але, вимазавшись, людина скаже: я більше не піду на цей пляж , - зазначив він.

Міністерству курортів і МНС заяви кримських екологів вже набридли. Голова Мінкурортів Криму кілька разів звинувачував екологів в спробі зірвати сезон. А МНС, хоч і дає інформацію про викиди нафтопродуктів у Східному Криму, заявляє, мовляв, тримає ситуацію під контролем – приводу для паніки немає.

- Фахівці МНС детально обстежили акваторію Чорного і Азовського морів в районі Керчі, Ленінського району і Керченської протоки. Силами Керченського морського координаційного аварійно-рятівного центру і Спеціального морського загону МНС України проведено також водолазне обстеження донної поверхні моря. На даний час обстежено поверхню загальною площею 20 тисяч квадратних метрів - забруднень не виявлено. Плям нафтопродуктів на поверхні моря немає. Загибель птахів, риби і інших тварин не відмічена. Отже, чутки про нове глобальне забруднення у Керченській протоці сильно перебільшені , - заявило кримське управління МНС...