Катерину ІІ розфарбували

Невідомі закидали пакетами з жовтою і синьою фарбою пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Севастополі та розкидали вінки біля підніжжя постаменту. Інцидент стався у ніч на вівторок, 28 жовтня. Після того, як новина з`явилася на севастопольському інтернет-форумі, к пам`ятнику почали підтягуватися активісти російських сил міста, потім – міліція. З ранку добровольці та працівники комунальних служб міста відмили фарбу з монумента.

Нагадаємо, що автором цього пам’ятника є народний художник України, почесний житель Севастополя Станіслав Чиж, який вже пішов з життя. Фінансування та організаційні заходи зі встановлення монументу здійснювала місцева громадська організація «Фонд імені Геннадія Черкашина». Пам’ятник Катерині ІІ відкрили в Севастополі 15 червня о 7 ранку. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про встановлення цього пам’ятника. Проти встановлення монументу «катові українського народу» виступала організація «Українська громада Севастополя».

Тому саме цю організацію ряд російських активістів Севастополя звинуватили в розфарбовуванні пам`ятника. Але «Українська громади» заявила: «коріння вандалізму» слід шукати серед проросійських організацій.

«Українська громада Севастополя» ніякого відношення до фарби немає. Ми робили заяву, що ми знесемо цю скульптуру, але ми збиралися це робити відкрито. Однак, виходячи з побажань жителів Севастополя, органів місцевої влади, ми відмовилися від цієї ідеї, тому що ми не хотіли робити під час курортного сезону бучу у Севастополі... Ми вважаємо, що цей акт є звичайною провокацією і вона носить передвиборний характер», - заявив керівник громади Мирослав Мамчак.

Він додав: «здається, це зробили ті, котрі цей пам’ятник поставили», тому що діло йде до виборів, «і на отаких актах вандалізму можна «підігріти» Севастополь, збурити обстановку».

Депутат міської ради Севастополя, «вітренківець» Євген Дубовик заявив: провокація - справа приїжджих, «бо лише бандерівці» із Західної України можуть працювати вночі. «Під покривом ночі бандерівські нащадки, інакше їх не назвеш, заляпали фарбою пам`ятник», - сказав він.

Деякі російські активісти висунули версію, що за інцидентом стоять активісти «Братства» Дмитра Корчинського. Але «Братство» божиться: Катерину II кримські активісти не чіпали. «Кримські зателефонували, сказали, що це точно не вони», - заявив помічник Корчинського. При цьому він допускає, що облити фарбою пам`ятник могли молоді люди з союзних «Братству» організацій.

У тому, хто стоїть за нападом на пам`ятник, зараз розбирається міліція. Хуліганам загрожує лише адміністративна відповідальність. Згідно з інформацією відділу культурної спадщини, пам’ятник не занесено до реєстру як пам`ятник історії і культури.

Тим часом голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куніцин закликав севастопольців до спокою і стриманості. «Слід пам`ятати, - підкреслив він, - що радикали всіх мастей в нинішній політичній обстановці прагнутимуть заробити дешеві політичні дивіденди, дестабілізуючи ситуацію в регіоні».