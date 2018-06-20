Ялта запрошує на бал хризантеми (фоторепортаж)

У Нікітському ботанічному саду в Криму - «Осінній бал хризантеми».

Культурі хризантеми – понад 2,5 тисяч років. Хризантема в Нікітському ботсаду, який є однією з найстаріших науково-дослідних установ України, росте з дня його заснування.

Осіння виставка хризантем проводиться в ботанічному саду щороку вже 45 років. Цього року бал перемістився на тераси, оскільки на колишньому місці ведуться реконструктивні роботи.

На виставці - понад 250 сортів великоквіткових і дрібноквіткових хризантем. Щороку в саду висаджують понад 20 тисяч квітів. Сорти хризантем різні за розмірами, термінами цвітіння, кольором.

Колекція хризантеми Нікітського ботсаду - найбільша в СНД колекція у відкритому грунті.

Улюбленець публіки - «Плюшевий ведмедик». Можна побачити також такі сорти хризантеми, як «Пастель», «Вишневий сад», «Ранній сніг», «Світанок», «Іній», «Нікітська ювілейна» і ін.

- Унікальність нашої виставки в тому, що ця субтропічна культура у відкритому грунті може розташовуватися як колекція виключно тільки в умовах Нікітського саду. Ні в Одесі, ні у Миколаєві таку виставку повторити неможливо, оскільки там зацвісти до терміну зможуть тільки дрібноквіткові сорти, а великоквіткові можна буде виростити тільки за допомогою особливих технологій, - зазначив куратор колекції хризантем Юрій Копань.

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На «Осінній бал хризантеми» можна буде потрапити до другої декади листопада включно.

На балу хризантеми корисно побувати, зокрема, людям, хворим на нервові хвороби.

- Адже бал хризантеми - потужне джерело позитивних емоцій, - говорить куратор колекції.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН