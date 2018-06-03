У Криму розгорнули найбільшу в світі георгіївську стрічку (фото)

У центрі Сімферополя 8 травня, напередодні Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, розгорнули найбільшу в світі георгіївську стрічку.

Її довжина становить 50 метрів, ширина – 3,5 метра.

Георгіївська стрічка – біколор оранжевого і чорного кольорів. Вона веде свою історію від стрічки до солдатського ордена Святого Георгія Побєдоносця, установленого 26 листопада 1769 російською імператрицею Катериною II.

Ця стрічка з невеликими змінами увійшла до нагородної системи СРСР як «Гвардійська стрічка» – знак особливої відзнаки солдата. Чорний колір стрічки означає дим, а оранжевий – полум`я.

– Презентована найбільша в світі георгіївська стрічка. Рекорд встановлено під час акції з роздачі георгіївських стрічок на честь святкування 64-ї річниці Перемоги над фашистами. Рекорд є унікальним для України і для всього світу, – сказав представник Книги рекордів України, представник Книги рекордів Гіннесса в Україні Андрій ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Стрічку шили в Сімферополі близько двох тижнів.

Організатор акції, депутат кримського парламенту Олексій ЧЕРНЯК повідомив, що з різних регіонів України надходять дзвінки з проханням привезти стрічку до них.

– Дзвонили з Одеси, з Донецька, Луганська, – сказав ЧЕРНЯК.

Він висловив надію, що «і наступного року стрічка з`явиться не тільки в Криму, але десь, як мінімум, в Україні, а то, можливо, і в Росії».

Представник Книги рекордів вручив організаторам заходу диплом.

Довідка УНІАН. Вперше акція «Георгіївська стрічка» відбулася в Росії в рік 60-річчя Перемоги. Чорно-оранжеві стрічки стали символом пам`яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні, знаком шани і вдячності ветеранам.