Росія з розмахом відзначила в Севастополі день своїх Військово-морських сил (фоторепортаж)

Росія з розмахом відзначила день Військово-морських сил.

Це свято було встановлене в СРСР в 1939 році. З тих пір воно відзначається в останню неділю липня.

День ВМФ з помпою святкували і в Севастополі.

Севастополь має для Росії особливе значення, на це вказувало хоча б те, що головком Військово-морських сил Володимир Висоцький приїхав на 70-річчя ВМФ саме сюди, а не в Североморськ, Владивосток або Петербург...

- Чорноморський флот - це флот дуже серйозний з точки зору серйозних геополітичних проблем, які сьогодні вирішуються і в Чорному, і в Середземному морях, - сказав Висоцький.

Він назвав доцільним базування ЧФ в Севастополі і після 2017 року.

- Ми вважаємо за доцільне і виправдане базування частини основних сил Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року, - заявив головком ВМФ Росії...

Основні святкові заходи відбулись в акваторії Севастопольської бухти.

Біля сорока кораблів, у тому числі флагман Чорноморського флоту - гвардійський крейсер «Москва», пройшли по бухті.

Там же було організовано військово-спортивне свято: проходження кораблів, підводного човна, висадка бронетранспортерів з десантного корабля, театральна вистава...

- Грандіозне видовище військово-морського параду побачили близько 70 тисяч севастопольців і гостей міста, - заявили в міліції Севастополя.

Завершилося святкування феєрверком.

Голова Севастопольської адміністрації Сергій Куніцин вважає, що цього року День ВМФ РФ відбувся в місті дуже організовано.

- Незважаючи на те, що традиційно навколо Дня ВМФ Росії дуже багато галасу, й останні дні він активізувався з приводу того, що там десь хтось затримував якісь ракетовози та інші справи, свято пройшло, як ніколи, організовано, - сказав Куніцин.

Він додав: не були порушені вимоги української сторони у питаннях безпеки заходів для учасників свята, жителів і гостей Севастополя.

- За два місяці чорноморці подали усі заявки, Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ України усе погоджували, Севастопольська міськадміністрація, служби безпеки, МВС, - сказав Куніцин.

- Традиції ламати не можна... Нехай краще змагаються братні два флоти на таких заходах, ніж у бойовій обстановці, нехай краще змагаються у навчанні, у концертах, феєрверках, і все буде добре, - додала севастопольська «людина Ющенка».

Фото Олексія Сувірова, Андрія Любімова /УНІАН/