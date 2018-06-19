КаZaнтип-2009: запросити ван Дайка до Криму - те ж саме, що запропонувати Пугачовій співати в полі

Офіційне відкриття КаZaнтипа відбулося в ніч на 2 серпня у селі Попівка неподалік від Євпаторії на заході Криму. Транс-тусовка проводиться вже 17-й раз.

На головній сцені «оранжевої республіки» грав ді-джей Пол ван ДАЙК (Німеччина). Це не єдина «зірка» світового рівня, яка виступить на танцювальних підмостках КаZaнтипу. Так, на закритті Z-17 гратиме один з найталановитіших ді-джеїв світу Армін ван БЮРЕН (Нідерланди).

– Основна новинка цього року – це наш лайн-ап: світовий топ десять, – сказав директор проекту Микола КАРПОВ.

Заманити до кримського села DJ світового рівня – нелегка справа, бо в їхньому райдері мало не вказано, якої довжини має бути ворс на килимі в номері готелю.

– Запросити ван ДАЙК до Попівки – це те ж саме, що запропонувати ПУГАЧОВІЙ співати в полі, – зітхає директор проекту.

На КаZaнтипі відбулися архітектурні зміни: з`явилася Вежа закоханих. Щочетверга на Z-небесах будуть весілля.

У 2009-му на КаZaнтип приїхало більше іноземців, ніж раніше, зазначають організатори.

– Відпочити в Україні для європейської молоді дешевше, ніж відпочивати на Ібіці, – пояснює директор проекту.

Але все одно основні відвідувачі республіки Z – це жителі Москви і Петербурга.

– Попри кризу, все одно «КаZантип» залишається найпопулярнішим місцем для молоді, – вважає заступник міністра у справах молоді, сім`ї й гендерної політики Криму Олексій ЧЕРНЯК.

Мультивіза, яка дає право необмеженого доступу на територію «оранжевої республіки» впродовж усього періоду проведення Z-17, коштувала на день відкриття 1500 грн. Разова віза – утричі менше.

Жовта валіза, зроблена за правилами республіки, залишається одним з її символів і за умови завчасної реєстрації дає право безкоштовного входу на «КаZантип».

КаZантип-2009 триватиме три тижні.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН/