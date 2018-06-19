Уперше за 420 років Патріарх ступив на землі Таврії (фоторепортаж)

Предстоятель Російської Православної Церкви відвідав Херсонес.

Там Патріарх Московський і всієї Русі Кирил очолив Божественну літургію. Разом із ним службу вели священики з Білорусі, Молдови, Росії, України.

Богослужіння пройшло просто неба поруч з Свято-Володимирським собором. На службу зібралися тисячі віруючих. Були і VIPи. Серед них - другий президент незалежної України Леонід Кучма та голова парламенту Володимир Литвин.

Після служби Патріарх звернувся на площі Нахімова зі словом до віруючих. Зокрема, глава РПЦ закликав моряків Чорноморського флоту Росії і Військово-Морських сил України підтримувати мир у відносинах один з одним.

- Моя палка молитва була про те, аби ніколи і ні за яких умов брати не дивилися один на одного через приціл. Аби ніколи і ні за яких обставин рука одних не здійнялася проти інших, - сказав він.

Предстоятель Російської православної церкви говорить: в результаті історичних подій так сталося, що у Севастополі два флоти, а не один.

- Але в цих двох флотах служать брати. Брати по вірі, наступники Святого рівноапостольного князя Володимира, - заявив він.

Патріарх благословив і росіян, і українців «на мирну й добру співпрацю в ім`я блага людей, в ім`я блага наших народів, в ім`я збереження духовного простору Київської Русі».

Візит Кирила до Криму мав велике духовне значення для місцевої пастви, адже уперше за 420 років патріаршества на Русі глава церкви ступив на землі Таврії.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН/