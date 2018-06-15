Ющенко на навчаннях у Криму побачив такі крани, якими вже і курники не будують

Через недостатнє фінансування українська армія дійшла до критичної межі, заявив президент Віктор ЮЩЕНКО журналістам у Криму після проведення тактичних навчань Військо-морських сил держави.

«Я не пам`ятаю за своє життя такого некомпетентного ставлення до армії, як бюджет 2009 року. Ці ж помилки повторює бюджет 2010-го», - сказав ЮЩЕНКО, звинувативши прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у ситуації, що склалася в збройних силах.

У навчаннях взяли участь 1225 осіб, було задіяно 5 кораблів та суден забезпечення, 15 літаків та вертольотів, 89 одиниць авто-, броне- та спецтехніки.

«Навчання проведені блискуче, - наголосив ЮЩЕНКО. - Навчання засвідчують, що українське військо має високий ступінь професійної підготовки, високий патріотизм та дух».

Водночас, сказав він, сьогодні збройні сили як ніколи потребують всілякої підтримки.

ЮЩЕНКО заявив, що 25 військових містечок фактично знеструмлені, з них три - повністю, в 22-х, завдяки зусиллям генштабу, на кілька годин на день подається електроенергія.

За його словами, через нестачу коштів понад 80 літаків і вертольотів не можуть піднятися в повітря, 70 кораблів і суден забезпечення - виконувати бойові завдання, 40% бронетехніки і артилерії небоєздатні.

«Я хотів запитати прем`єр-міністра, кому така армія потрібна? Чи це замовлення чиєсь на такому пайку тримати українське військо?», - сказав глава держави.

Вказуючи на крани, які були задіяні у завантаженні торпед та ракет під час навчань, ЮЩЕНКО зазначив, що «на будівництві курників у Криму» вони вже, мабуть, не використовуються.

Президент зажадав від прем`єр-міністра профінансувати потреби армії в 2009 році та наголосив, що в державному бюджеті на 2010 рік мають бути передбачені кошти на підтримку національних розробок у військово-технічній сфері. Йдеться насамперед про проект із розробки вітчизняного корабля класу «корвет».

Глава держави заявив, що якщо уряд це не зробить, то він не підпише держбюджет-2010.

Фото Олексія Сувірова та Миколи Лазаренка