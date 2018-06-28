Надія чорноморців – на Першопрестольну

У міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова, який надає армії «нового образу», з’являються нові опоненти. Фракція «Справедливой России» у Держдумі за підтримки комуністів та ЛДПР здійснила невдалу спробу запросити на «урядову годину» 23 грудня главу військового відомства.

Водночас спікер Ради Федерації Сєргій Міронов направив прем’єру Володимиру Путіну листа, у якому запропонував у розроблюваних урядом поправках до Закону «Про ветеранів» підвищити до загальнофедерального статус ветерана військової служби «з обов’язковим закріпленням відповідних пільг». А мер столиці Юрій Лужков у листі міністру оборони прямо запропонував призупинити скорочення деяких соціально та політично важливих закладів Чорноморського флоту.

Як розповів сенатор Олег Толкачов, у листі уряду Москви міністру оборони «пропонується призупинити скорочення штатів Будинку офіцерів та Морської бібліотеки імені адмірала Лазарєва у Севастополі». Така вимога обґрунтовується просто: «Піти звідти можна – повернутися у сучасній ситуації неможливо».

Зауважимо, що таке різке ставлення московської влади до реформ на ЧФ на публічному рівні демонструється уперше. Зрозуміло, чому. «Саме Будинок офіцерів, Морська бібліотека, а також інші гуманітарні заклади ЧФ і Москви є головними осередками російської культури у Криму, – розповіла «НГ» активістка Руху на підтримку ЧФ Ольга Проценко. – Вони дуже популярні й відвідуються не тільки російськими моряками, але й місцевими мешканцями».

За словами співрозмовниці «НГ», «взаємне невдоволення цим процесом «на рівні рубля» армійські лобісти й московські структури демонструють уже майже цілий рік, тобто з того часу, як Анатолій Сердюков почав у військах і на флоті радикальні перетворення». Так, у березні 2009 року президент створеного у 1994 році та підтримуваного Юрієм Лужковим фонду «Москва – Севастополь», колишній командувач ЧФ адмірал Віктор Кравченко заявив, що столичні чиновники цього року фактично заморозили допомогу ЧФ, «незважаючи на прийняте мером Москви політичне рішення продовжувати програми надання шефської допомоги флоту».

«Зараз, коли Україна посилює тиск на російський флот у Севастополі, – нарікав тоді Кравченко, – ми не можемо надати військовим морякам посильну допомогу в ремонті кораблів чи закупівлі палива». Тим часом, за визнанням самого Кравченка, тільки у 2006 році «допомога Москви ВМФ Росії через фонд «Москва – Севастополь» склала понад 100 мільйонів рублів».

Сьогодні висвітилася ще одна проблема. Як заявив днями на розширеному засіданні опікунської ради фонду «Москва – Севастополь» заступник головкому ВМФ віце-адмірал Фьодор Смуґлін, Головний штаб ВМФ Росії звернувся до уряду Москви з проханням передати службові квартири у Севастополі майже трьомстам морякам-чорноморцям, які підлягають звільненню у запас. За даними адмірала, у Севастополі понад 1900 квартир чорноморців мають статус службових, 817 із них побудовані на кошти російської столиці. При цьому російські військовослужбовці після звільнення у запас змушені з них виїжджати. Останнім часом ця проблема викликає соціальну напругу серед чорноморців. Щоб її вирішити, штаб ВМФ пропонує статус цих квартир «розслужбовити».

Москва спочатку не погоджувалася з цією ідеєю, оскільки «квартири столиця РФ будувала для захисту інтересів ЧФ і Росії у Севастополі, а не для української влади». Адже після звільнення у запас відставники-чорноморці, які залишаються на постійне місце проживання у Криму, стають, як правило, громадянами України і їхнє службове житло передається у відання мерії Севастополя. За даними штабу ЧФ, у Севастополі вже розпочала роботу спільна комісія Севастопольської міської держадміністрації та департаменту майна уряду Москви. Вона розгляне питання про передачу на баланс міста квартир, збудованих на кошти російської столиці.

Як заявив «НГ» колишній командувач ЧФ, депутат Держдуми від фракції КПРФ Володимир Комоєдов, «не зовсім правильно зменшувати фонд службового житла ЧФ шляхом передачі його офіцерам-чорноморцям. В інтересах Росії наші моряки-ветерани на території України повинні бути забезпечені квартирами за рахунок держави з інших джерел». При цьому Комоєдов вважає взагалі скорочення Чорноморського флоту головною «геополітичною помилкою Кремля». За його словами, «влада РФ зайняла тут «страусячу» позицію та фактично своєю бездіяльністю сприяє виходу ЧФ з Криму раніше за 2017 рік».

Депутат розповів також, що він разом з іншими політиками й ветеранами флоту підписав листа керівництва Москви на ім’я міністра оборони з пропозицією «негайно призупинити скорочення ЧФ». Тривоги Комоєдова поділяє інший флотоводець – колишній командувач Північного флоту, голова комісії Ради Федерації з національної морської політики адмірал В’ячеслав Попов. За його словами, Росія поступається у морській потужності на Чорному морі Туреччині у два рази. В’ячеслав Попов вважає, що послаблення військово-морського потенціалу несе реальну загрозу національній безпеці країни не тільки на Чорному морі, але і в інших морських регіонах, де у Росії є свої інтереси.

Володимир Мухін, «Независимая газета»

Переклад з російської - іnozmi