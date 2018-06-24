Путін у Криму прокотився на "залізяці" та заговорив українською (фоторепортаж)

Володимир Путін прокотився з вітерцем.

Прем`єр Росії приїхав на триколісному мотоциклі до учасників міжнародного байк-шоу під Севастополем. Цього року воно присвячене Чорноморському флоту (ЧФ) і 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Керманич уряду був в чорних джинсах і сорочці, у байкерських рукавичках та темних окулярах.

Володимир Володимирович назвав "навороченою залізякою" трайк, на якому він прибув на шоу на чолі колони мотоциклістів, вдихнув повітря свободи, подякував Януковичу за рішення продовжити термін перебування ЧФ в Криму, цитував Маяковського і переплутав Херсонес з Херсоном.

- Байк - це, звичайно, найдемократичніший вид транспорту. Правда, є і такі наворочені машини, залізяки, на якій я сьогодні прибув. Але в цілому все одно мотоцикл - найдоступніший вид транспорту. Він не просто найдоступніший, він, якщо взагалі можна так говорити про неживий предмет, найсміливіший, відчайдушніший, найшвидший вид транспорту. І що дуже важливо, він дає володареві, байкеру, солодке відчуття свободи. І тому без жодного перебільшення, без всякої натяжки можна точно і сміло сказати, що байк - це символ свободи, - заявив Путін зі сцени, яка була побудована на розвалинах кар`єру і оформлена у вигляді підводного човна.

ВВП назвав символічним місце, яке любителі "залізних коней" вибрали для зльоту.

- Недалеко звідси, в Херсоні, в X столітті, в 988 році тодішній керівник, глава древньої російської держави князь Володимир прийняв християнство і потім хрестив Русь. Звичайно, Росія складалася як багатоконфесійна держава - це правда, так і є, це величезна наша перевага! Але подія, яка сталася в 988 році, мала істотне, кардинальне значення. Чому? Тому що вона створила базу для будівництва єдиного загальноєвропейського гуманітарного простору. Звичайно, ця земля знала потім і багато крові, і багато жертв. Але те, що люди з різних країн Європи зібралися сьогодні тут, відпочивають разом, з повагою відносяться до тих, хто поклав на цій землі голову - це говорить про те, що ми всі вже хочемо жити в єдиному просторі, без всяких обмежень, без кордонів. Особливо це важливо для байкерів - щоб мати можливість хоч би фізично вільно переміщатися. Але й жити, жити разом так, як свого часу Маяковський говорив: "...жити єдиним людським гуртожитком". І це йде вже зсередини: зсередини народу, зсередини громадян різних європейських країн, - сказав Путін.

- Я хочу звернутися до вас з проханням і з побажанням - бережіть себе, себе і всіх, хто вас оточує. Скажімо "ні" безбашеній їзді. Хай живе Україна! Хай живе Росія! - крикнув він.

- Хай живе байк! - додав прем`єр українською.

Путін роздав автографи. Він поставив підпис на декількох десятках флаєрів, на сидіння одного з мотоциклів і на чеській купюрі, привезеній байкером із Праги.

В однієї з дівчат, пишуть ЗМІ, була зухвала думка запропонувати груди для розпису ВВП, але в оточенні організатора шоу встигли остудити запал. Вона протягнула для автографа руку.

- Володимире Володимировичу, розпишіться на долоні!

- Не можу, - сказав Путін і, піднявши долоню дівчини, галантно поцілував її.

Російський прем`єр залишив шоу на чолі колони байкерів, яка зробила показовий мотопробіг кільцем Севастополя.

Фото Андрія Любимова, Олексія Сувірова /УНІАН/ та POOL