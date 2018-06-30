Смугасте поповнення в Ялті (фото)

Трійня уссурійських тигрів народилася у Зари і Бенгала в ялтинському зоопарку «Казка». Поява на світ відразу трьох дитинчат - велика подія. У неволі амурські тигри, які занесені в Червону книгу, розмножуються не дуже охоче.

- Ми забрали їх у Зари, вона - недосвідчена тигриця, годуємо спеціальною сумішшю для «кішок». Малюки, дві дивчинки та хлопчик, почуваються чудово, - розповіла працівниця звіринця Оксана ЗУБКОВА.

Бенгал, який живе у вольєрі з двома самками, гуляв не тільки із Зарою. В уссурійської тигриці Амури трохи раніше народився хлопчик.

Тигрята, коли підростуть, залишаться в зоопарку в Ялті або поїдуть у його філіал - сафарі-парк в Білогірському районі.

Разом з новонародженими колекція уссурійських тигрів «Казки» налічує близько двох десятків особин. Усього в ялтинському звіринці - першому приватному зоопарку в СНД, що з`явився в 1995 році, утримується більше тисячі тварин і птахів.

В дикій природі мешкають 300-400 особин уссурійського (амурського) тигра. Приблизно стільки ж налічується в зоопарках.

Учені докладають максимум зусиль для збереження популяції уссурійців. Ареал мешкання цих котячих - південний схід Росії, близько 10% тигрів живуть у Китаї.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН