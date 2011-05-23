За фактом незаконної оренди 37 га в Криму порушено справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом неправомірної передачі в оренду фізичній особі 37 гектарів землі сільськогосподарського призначення в Нижньогірському районі Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Під час прокурорської перевірки встановлено, що посадовці сільгосппідприємства, зловживаючи службовим становищем, розпорядилися землями, які не перебували в їх користуванні. За розрахунками фахівців, завдана державі шкода становить більш як 200 тис. грн.», - говориться в прес-релізі.

Ведеться слідство.