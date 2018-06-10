Алупка залишилася без лікарні, або Кому готують два гектари «золотої» землі?

У Ялті вирішили: Алупкінська лікарня повинна стати поліклінікою і приєднатися до ялтинської міської полікліники, а її відділення «швидкої» - до станції швидкої медичної допомоги в Ялті. З передачею майна, прав та обов`язків.

Пояснюють: утримання медустанови занадто дорого обходиться бюджету.

- Ялта протягом останніх років практично повністю утримувала Алупкінську лікарню. Так, в 2011 році на ці цілі з ялтинської казни було виділено понад 8 мільйонів гривень. А загалом на утримання двох загальноосвітніх шкіл, школи мистецтв і Алупкінської лікарні, що знаходяться в Алупці, Ялта щорічно виділяє 13 мільйонів гривень, в той час як Алупка компенсує Ялті тільки 4 мільйони, - заявив ялтинський мер Олексій Боярчук.

Як говориться в рішенні Ялтинської міськради, воно прийняте «на виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 рік, розпорядження Ялтинського міського голови від 30 грудня 2011 № 774-р та відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Алупкінська лікарня працює 95 років. За допомогою до місцевих медиків звертаються не тільки «аборигени», а й жителі навколишніх населених пунктів - від Фороса до Будмістечка. У курортний сезон пацієнтів ще більше.

- За рік - 123 тисячі відвідувань поліклініки, 11 тисяч викликів «швидкої допомоги». Всі структури були створені для того, щоб установа функціонувала. Лікарня ліквідується як юридична особа. Ми захищаємо свій статус! Після реформ буде зовсім інший статус, зовсім інше управління. Для нас це - менш прийнятно, - говорить головлікар Алупкінської лікарні Геннадій Проскурін.

Ялтинська мерія запевняє, що реорганізація установи проходить відповідно до норм медичного обслуговування населення.

- На сьогодні кількість ставок медиків значно перевищує ту чисельність, яка необхідна на 8 тисяч жителів Алупки! - підкреслює Боярчук.

Скорочення торкнуться адміністративно-господарської частини лікарні, це - близько 30% працівників.

У МОЗ Криму додають, що нормативи для населеного пункту з 8 тисячами жителів передбачають функціонування навіть не поліклініки, а амбулаторії, але влада Ялти на такі кардинальні заходи не пішла.

В лікарні обурені тим, що рішення прийняли абсолютно несподівано, без будь-яких попередніх обговорень з її адміністрацією, не кажучи вже про колектив:

- Навіть не запросили головного лікаря ні на сесію Ялтинської міськради, а він 30 років як працює в лікарні, не вручили йому це рішення, а крадькома підсунули до поштової скриньки.

Тим часом, Алупкою поповзли чутки, що комусь сподобалися два гектари «золотої» землі південного берега, які займає медзаклад.

У мерії Ялти від інтересу до землі відхрещуються:

- Земля, на якій знаходиться Алупкінська лікарня, як і раніше залишається в розпорядженні місцевої міськради. Щоб уникнути пересудів ми готові їй передати і будівлю. І нехай місцеві жителі ретельно контролюють, як розпоряджатиметься цим майном алупкінська влада.

У п`ятницю в Алупці пройшли мітинг медперсоналу і збори за участю жителів, влади містечка і «десанту» з Ялти. Сторони залишилися при своїх думках. Алупкінці мають намір оскаржити прийняте Ялтинською міськрадою рішення.

А всього лише кілька днів тому президент України Віктор Янукович пригрозив міністру охорони здоров`я Олександру Аніщенку звільненням, підкреслюючи, що закривати лікарні в регіонах не можна без згоди громадськості:

- Я звертаюся до Аніщенка: ну наведіть порядок, щоб люди знали своєчасно, за рік, за два, щоб ставилися до цього з розумінням, що це робиться заради того, щоб покращити умови лікування людей.

Віра Стриж