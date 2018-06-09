Чи підтримає влада розкол серед кримських татар?

Представники антимеджлісівської опозиції у кримськотатарському національному русі оголосили про намір об’єднатися. На кінець січня вони планують провести «об’єднавчу конференцію» з метою створення «Кримськотатарського народного фронту». Про це повідомила прес-служба кримськотатарської громадської організації «Міллі Фірка». Експерти кажуть, що без допомоги влади антимеджлісівські опозиціонери не зможуть навіть зареєструватися.

Як повідомила прес-служба опозиційної Меджлісу кримськотатарського народу організації «Міллі Фірка», захід проводитиметься «на підтримку ініціатив» ветеранів «Національного руху кримських татар». Два місяці тому представники низки опозиційних Меджлісу організацій провели мітинг, на якому від імені всього кримськотатарського народу і ветеранів національного руху закликали до «імпічменту» Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова, а також зажадали від українських органів влади, закордонних діячів і міжнародних організацій припинити будь-які контакти з Меджлісом та його представниками.

На конференції планується проголосувати звернення до керівництва України з вимогою до 18 травня нинішнього року ухвалити, підписати й опублікувати закон «Про відновлення прав і реабілітацію репресованого кримськотатарського народу», а також до співвітчизників – із пропозицією скликати 18 травня, у День жалоби за жертвами депортації, на центральному майдані Сімферополя «Надзвичайні загальнонародні збори» – для «розв’язання питання про подальшу долю кримськотатарського народу».

Прес-секретар «Міллі Фірка» Ринат Шаймарданов каже, що до новоствореного об’єднання увійдуть як організації, так і фізичні особи. За його словами, нова організація діятиме, як і в радянські часи, поза правовим полем: «Цей захід для того, щоб створити об’єднаний народний фронт, який не буде юридичною особою. Це буде вільною асоціацією, і про це буде оголошено. …Але державна реєстрація не планується, це однозначно», – зазначив Ринат Шаймарданов.

Владу закликають не втручатися у конфлікт на боці однієї сторони Експерти скептично оцінюють організаційну і мобілізаційну здатність опозиційних Меджлісу активістів без підтримки влади. Кримський аналітик Микола Семена вважає, що «кримськотатарські фронтовики» навіть не здатні самостійно зареєструвати свою організацію. На його думку, деякі представники владних структур стимулюють активність цих сил.

Разом з тим, керівник Експертної ради при кримському уряді Олександр Форманчук застерігає представників влади від втручання у конфлікти в кримськотатарській громаді. За його словами, більшість претензій, які висувають невдоволені Меджлісом кримські татари його лідерам, насправді мають адресуватися владним структурам. Насамперед це стосується закону «Про відновлення прав і реабілітацію репресованого кримськотатарського народу», ухвалення якого, попри вимоги лідерів Меджлісу, гальмується офіційним Києвом протягом останніх 10 років.

«Загалом це погана ознака. Це ознака розколу серед кримських татар і дестабілізації ситуації. Якщо влада буде активно стимулювати цей розкол, то вона отримає ефект бумеранга проти неї ж самої», – вважає експерт.

За повідомленням інформаційно-аналітичного порталу «Кримськотатарське питання on-line», у Меджлісі назвали запланований захід «черговою спробою маніпулювання громадською думкою з метою внести розкол і сум`яття у кримськотатарську спільноту».

Володимир Притула, Радіо Свобода