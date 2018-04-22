Абетка виборів-2007
Корисна інформація! Автономна Республіка Крим і Севастополь. Кількість округів в регіонах. Адреси та телефони комісій ТВО. Прізвище, ім`я та по батькові членів ТВО...
Комісія територіального виборчого округу №1
95000, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52 тел. (0652) 27-49-05, 27-55-20
Голова окружної виборчої комісії - Поляков Іван Іванович
Заступник голови окружної виборчої комісії - Рулла Ірина Володимирівна
Секретар окружної виборчої комісії - Спіріна Юлія Миколаївна
Комісія територіального виборчого округу №2
95000, м. Сімферополь, вул. Павленка, 1 тел. (0652) 50-58-43 факс. (0652) 25-95-86
Голова окружної виборчої комісії - Крюкова Анжеліка Леонідівна
Заступник голови окружної виборчої комісії - Сейтвелієва Діляра Абдулжемілівна
Секретар окружної виборчої комісії - Храмцова Олена Олександрівна
Комісія територіального виборчого округу №3
96100, м. Джанкой, вул. Інтернаціональна, 72 тел. (06564) 4-11-47 факс. (06564) 3-44-29
Голова окружної виборчої комісії - Дорошенко Сергій Васильович
Заступник голови окружної виборчої комісії - Полякова Тетяна Миколаївна
Секретар окружної виборчої комісії - Канєвська Юлія Ігорівна
Комісія територіального виборчого округу №4
97416, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, 129 тел. (06569) 4-44-78
Голова окружної виборчої комісії - Сурга Григорій Григорович
Заступник голови окружної виборчої комісії - Третяк Оксана Владиславівна
Секретар окружної виборчої комісії - Собєщанський Станіслав Іванович
Комісія територіального виборчого округу №598300, м. Керч, вул. Кірова, 17 тел. (06561) 6-00-14, (06557) 4-09-50 факс. (06561) 6-00-16
Голова окружної виборчої комісії - Пархоменко Володимир Григорович
Заступник голови окружної виборчої комісії - Тю Клим
Секретар окружної виборчої комісії - Хижнякова Ірина Олексіївна
Комісія територіального виборчого округу №6
98100, м. Феодосія, вул. Земська, 6 тел. (06562) 2-23-11 факс. (06562) 2-23-07
Голова окружної виборчої комісії - Артамонов Олександр Миколайович
Заступник голови окружної виборчої комісії - Федоренко Ірина Володимирівна
Секретар окружної виборчої комісії - Дейнекіна Тетяна Григорівна
Комісія територіального виборчого округу №7
98516, м. Алушта, пл. Совєтська, 1, приміщення міської ради тел. (06560) 2-18-08 факс. (06560) 2-56-19
Голова окружної виборчої комісії - Дембовська Ольга Михайлівна
Заступник голови окружної виборчої комісії - Ржаницина Неля Андріївна
Секретар окружної виборчої комісії - Беркета Володимир Антонович
Комісія територіального виборчого округу №8
97000, смт Красногвардійське, вул. Енгельса, 7 тел. (06556) 2-37-33, 2-34-35 факс. (06556) 2-52-04
Голова окружної виборчої комісії - Мартинова Олена Данилівна
Заступник голови окружної виборчої комісії - Хасіна Ірина Сергіївна
Секретар окружної виборчої комісії - Фандюшина Катерина Архипівна
місто Севастополь
Територіальний виборчий округ № 225
Поштова адреса ОВК 99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 25, приміщ. Севастопольського центру культури та мистецтв
Контактні телефони (0692) 53-51-71, 53-52-20, 54-81-89, 54-90-82, 53-52-95, 53-52-91
Джерело: ЦВК