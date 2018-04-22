Абетка виборів-2007

Абетка виборів-2007

15:50, 29 вересня 2007
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Корисна інформація! Автономна Республіка Крим і Севастополь. Кількість округів в регіонах. Адреси та телефони комісій ТВО. Прізвище, ім`я та по батькові членів ТВО...

Комісія територіального виборчого округу №1

95000, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52  тел. (0652) 27-49-05, 27-55-20

Голова окружної виборчої комісії - Поляков Іван Іванович

Заступник голови окружної виборчої комісії - Рулла Ірина Володимирівна

Секретар окружної виборчої комісії - Спіріна Юлія Миколаївна

 

Комісія територіального виборчого округу №2

95000, м. Сімферополь, вул. Павленка, 1    тел. (0652) 50-58-43 факс. (0652) 25-95-86

Голова окружної виборчої комісії - Крюкова Анжеліка Леонідівна 

Заступник голови окружної виборчої комісії - Сейтвелієва Діляра Абдулжемілівна

Секретар окружної виборчої комісії - Храмцова Олена Олександрівна 

 

Комісія територіального виборчого округу №3

96100, м. Джанкой, вул. Інтернаціональна, 72 тел. (06564) 4-11-47 факс. (06564) 3-44-29

Голова окружної виборчої комісії - Дорошенко Сергій Васильович

Заступник голови окружної виборчої комісії - Полякова Тетяна Миколаївна 

Секретар окружної виборчої комісії - Канєвська Юлія Ігорівна

 

Комісія територіального виборчого округу №4

97416, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, 129 тел. (06569) 4-44-78

Голова окружної виборчої комісії - Сурга Григорій Григорович 

Заступник голови окружної виборчої комісії - Третяк Оксана Владиславівна 

Секретар окружної виборчої комісії - Собєщанський Станіслав Іванович

 

Комісія територіального виборчого округу №5

98300, м. Керч, вул. Кірова, 17 тел. (06561) 6-00-14, (06557) 4-09-50 факс. (06561) 6-00-16

Голова окружної виборчої комісії - Пархоменко Володимир Григорович

Заступник голови окружної виборчої комісії - Тю Клим 

Секретар окружної виборчої комісії - Хижнякова Ірина Олексіївна 

Комісія територіального виборчого округу №6

98100, м. Феодосія, вул. Земська, 6 тел. (06562) 2-23-11 факс. (06562) 2-23-07

Голова окружної виборчої комісії - Артамонов Олександр Миколайович 

Заступник голови окружної виборчої комісії - Федоренко Ірина Володимирівна

Секретар окружної виборчої комісії - Дейнекіна Тетяна Григорівна

 

Комісія територіального виборчого округу №7

98516, м. Алушта, пл. Совєтська, 1, приміщення міської ради тел. (06560) 2-18-08 факс. (06560) 2-56-19

Голова окружної виборчої комісії - Дембовська Ольга Михайлівна

Заступник голови окружної виборчої комісії  - Ржаницина Неля Андріївна

Секретар окружної виборчої комісії - Беркета Володимир Антонович

 

Комісія територіального виборчого округу №8

97000, смт Красногвардійське, вул. Енгельса, 7 тел. (06556) 2-37-33, 2-34-35 факс. (06556) 2-52-04

Голова окружної виборчої комісії - Мартинова Олена Данилівна

Заступник голови окружної виборчої комісії - Хасіна Ірина Сергіївна

Секретар окружної виборчої комісії - Фандюшина Катерина Архипівна

 

місто Севастополь

Територіальний виборчий округ № 225

Поштова адреса ОВК 99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 25, приміщ. Севастопольського центру культури та мистецтв

Контактні телефони (0692) 53-51-71, 53-52-20, 54-81-89, 54-90-82, 53-52-95, 53-52-91

 

Джерело: ЦВК

 

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