Абетка виборів-2007

Корисна інформація! Автономна Республіка Крим і Севастополь. Кількість округів в регіонах. Адреси та телефони комісій ТВО. Прізвище, ім`я та по батькові членів ТВО...

Комісія територіального виборчого округу №1 95000, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52 тел. (0652) 27-49-05, 27-55-20 Голова окружної виборчої комісії - Поляков Іван Іванович Заступник голови окружної виборчої комісії - Рулла Ірина Володимирівна Секретар окружної виборчої комісії - Спіріна Юлія Миколаївна Комісія територіального виборчого округу №2 95000, м. Сімферополь, вул. Павленка, 1 тел. (0652) 50-58-43 факс. (0652) 25-95-86 Голова окружної виборчої комісії - Крюкова Анжеліка Леонідівна Заступник голови окружної виборчої комісії - Сейтвелієва Діляра Абдулжемілівна Секретар окружної виборчої комісії - Храмцова Олена Олександрівна Комісія територіального виборчого округу №3 96100, м. Джанкой, вул. Інтернаціональна, 72 тел. (06564) 4-11-47 факс. (06564) 3-44-29 Голова окружної виборчої комісії - Дорошенко Сергій Васильович Заступник голови окружної виборчої комісії - Полякова Тетяна Миколаївна Секретар окружної виборчої комісії - Канєвська Юлія Ігорівна Комісія територіального виборчого округу №4 97416, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, 129 тел. (06569) 4-44-78 Голова окружної виборчої комісії - Сурга Григорій Григорович Заступник голови окружної виборчої комісії - Третяк Оксана Владиславівна Секретар окружної виборчої комісії - Собєщанський Станіслав Іванович Комісія територіального виборчого округу №5 98300, м. Керч, вул. Кірова, 17 тел. (06561) 6-00-14, (06557) 4-09-50 факс. (06561) 6-00-16 98300, м. Керч, вул. Кірова, 17 тел. (06561) 6-00-14, (06557) 4-09-50 факс. (06561) 6-00-16 Голова окружної виборчої комісії - Пархоменко Володимир Григорович Заступник голови окружної виборчої комісії - Тю Клим Секретар окружної виборчої комісії - Хижнякова Ірина Олексіївна Комісія територіального виборчого округу №6 98100, м. Феодосія, вул. Земська, 6 тел. (06562) 2-23-11 факс. (06562) 2-23-07 Голова окружної виборчої комісії - Артамонов Олександр Миколайович Заступник голови окружної виборчої комісії - Федоренко Ірина Володимирівна Секретар окружної виборчої комісії - Дейнекіна Тетяна Григорівна Комісія територіального виборчого округу №7 98516, м. Алушта, пл. Совєтська, 1, приміщення міської ради тел. (06560) 2-18-08 факс. (06560) 2-56-19 Голова окружної виборчої комісії - Дембовська Ольга Михайлівна Заступник голови окружної виборчої комісії - Ржаницина Неля Андріївна Секретар окружної виборчої комісії - Беркета Володимир Антонович Комісія територіального виборчого округу №8 97000, смт Красногвардійське, вул. Енгельса, 7 тел. (06556) 2-37-33, 2-34-35 факс. (06556) 2-52-04 Голова окружної виборчої комісії - Мартинова Олена Данилівна Заступник голови окружної виборчої комісії - Хасіна Ірина Сергіївна Секретар окружної виборчої комісії - Фандюшина Катерина Архипівна місто Севастополь Територіальний виборчий округ № 225 Поштова адреса ОВК 99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 25, приміщ. Севастопольського центру культури та мистецтв Контактні телефони (0692) 53-51-71, 53-52-20, 54-81-89, 54-90-82, 53-52-95, 53-52-91 Джерело: ЦВК

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