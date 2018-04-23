Крим залишився без «Едему»...

Плато Ай-Петрі... Близько тисячі співробітників правоохоронних органів VS близько 50 кримських татар...

Версія №1: Запланована акція.

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилась запланована акція знесення самовільних будівель, каже співробітник Центру громадських зв`язків (ЦГЗ) Головного управління МВС України в Криму Ольга КОНДРАШОВА.

За її даними, Державна виконавча служба, згідно з рішенням суду, проводила знесення будівель на Ай-Петрі (всього сім).

- Одну капітальну – бар-кафе «Едем», інші – недобуди, – сказала О.КОНДРАШОВА.

- Ніяких ексцесів не було, – підкреслила вона.

Версія №2: "Беркут" побив кримських татар

Заступник голови Бахчисарайської районної державної адміністрації Айдер ХАЛІЛОВ каже, було прийнято рішення суду про знесення однієї самовільної будівлі кримського татарина, проте «влада, міліція, держвиконавці, використовуючи це судове рішення, вирішили знести всі будівлі кримських татар» на плато.

Вночі близько 50 кримських татар піднялися на плато, захищати свої кафе, різноманітні точки з надання розважальних послуг.

- Почався штурм, «Беркут» побив усіх кримських татар, - підкреслив він.

За його словами, усі дороги в районі плато були перекриті.

- Щоб не допустити туди (на Ай-Петрі – ред.) інших кримських татар, - припустив А.ХАЛІЛОВ

- Міліція діяла дуже жорстоко. Було перевищено силу, яку застосували до людей. Навіть були постріли гумовими кулями. Людей дуже жорстоко побили і відправили до двох відділень міліції – в Лівадії і в Алупці. Приблизно чотири людини зараз перебувають у Лівадійській лікарні з тяжкими травмами. Інші, наскільки нам відомо, зараз на допиті. Стосовно людей, які перебувають у відділку міліції в Алупці, нам відомо, що серед них є поранені і їм не надають медичної допомоги, – заявив Радіо Свобода А.ХАЛІЛОВ

Понад 20 чоловік затримано за опір міліції.

Понад 20 чоловік, які чинили опір міліції при знесенні самовільних будов на плато Ай-Петрі, було затримано.

- Понад 20 чоловік, які чинили опір, затримано, - зазначили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму.

Як повідомили в ЦГЗ, порядок під час знесення самозахоплень на Ай-Петрі охороняли близько тисячі співробітників правоохоронних органів.

КОМЕНТАРИ...

Коментар голови кримського парламенту

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО називає знесення самовільних будівель на плато Ай-Петрі кроком з наведення ладу на цій території.

- Наша позиція полягає у тому, що на плато необхідно навести лад, звільнити територію від самовільно побудованих будівель, це перше. Друге: плато має стати загальнодоступним для жителів півострова і туристів, що приїжджають до Криму, для того, щоб можна було подивитися з майданчика на південне узбережжя Криму, використати канатну дорогу, яка там існує, погуляти на Ай-Петрі, а взимку покататися на лижах, - заявив голова кримського парламенту.

Він підкреслив, що «шалмани», які там є, «звичайно, необхідно прибирати».

- Ми не бачимо цю територію забудованою якимись об`єктами, - заявив голова ВР Криму.

Коментар голови уряду Криму

За словами Голови Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДИ, частина незаконно зведених об`єктів розташовувалися на території Ялтинського гірничо-лісового заповідника, тому позов, поданий Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, суд розглянув і ухвалив рішення про їх знос. Відповідач знав про це рішення, яке вступило в законну силу кілька місяців тому.

Як відзначив В.ПЛАКІДА, Рада міністрів також подала до суду на приватне підприємство «Шарм» про розірвання договору оренди, "яке розмістилося на плато Ай-Петрі за межами населених пунктів Лівадійської селищної ради міста Ялти, і своїх зобов`язань не виконує". Суд розгляне дану заяву 20 листопада.

Коментар екс-постпреда Ющенка

"Штучно створеним" діючою кримською владою назвав черговий конфлікт навколо земельного питання у Криму член Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ.

- Кримська влада сьогодні спеціально роздмухує цей конфлікт, бо бачить, що от-от відбудеться зміна центральної влади. Отже, "даху", який "кришував" їхній земельний "дерибан", не буде. Чиновники встигли роздати сотні гектарів кримської землі, й переважно не українцям, а громадянам Росії. Отже, штучно створені проблеми мають відволікти увагу від тих злочинів, які скоєні кримськими можновладцями, - підкреслив Г.МОСКАЛЬ.

На його думку, єдиним засобом, що сприятиме нормалізації ситуації у АРК, є зміна влади.

- Маємо швидше міняти владу у Криму, – наголосив він.