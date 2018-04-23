Who is Людмила Денисова?

Країна отримала новий уряд. У Кабміні Юлії Тимошенко опинився і представник Криму - Людмила Денисова. Вона потрапила в уряд за квотою БЮТ та отримала портфель міністра праці і соціальної політики.

Українській громадськості Денисова не дуже відома. А в Криму - її знають: причому говорять або дуже добре, або дуже погано... Добре - соратники по БЮТу. Погано - екс-соратники (за останній час відразу два колишні депутати з фракції БЮТ в кримському парламенті Овдієнко і Бєйм провели прес-конфренції, на який розповіли багато цікавого про головних бютівців автономії - Андрія Сенченка та Людмилу Денисову) та й не тільки вони...

Денисова: портрет, намальований ЗМІ

Людмила Денисова закінчила Архангельське педагогічне училище, Ленінградський державний університет і Таврійський інститут підприємництва і права. Спеціальності: вихователь дитячого саду, юрист. Працювала у дитсадку, потім на різних посадах в Архангельському обласному суді. У 1989 році переїхала до України і стала юрисконсультом Кримського обласного комітету ЛКСМ України (1990-91). Далі з 1991 по 1998-ій пропрацювала в Кримському республіканському управлінні Пенсійного фонду, прийшовши на посаду інспектора, уповноваженого по Сімферополю, вона дослужилася до поста виконуючого обов`язки начальника управління Фонду.

У 1998-му Денисова стала міністром економіки АРК, в цьому ж році посівши посаду міністра фінансів в кримському уряді. У посаді міністра фінансів в 2000 році прокуратура затримала її "за зловживання службовим становищем". Незабаром справа була закрита, а Денисова "стала послідовним борцем із прокуратурою і податковою, обвинувачуючи їх у розвалі фінансової системи в республіці", писав про неї журнал "Фокус".

Сама Денисова говорила про своє затримання таке: "Коли мене ув`язнили... Це як в 1937-му. Це було на злам, на знущання. Їх дивувало те, що я посміхалася і жодної сльозинки не зронила. Мене кинули в камеру в туфлях, легкому костюмі, адже привезли прямо з роботи. А камера - це підвал, в якому температура вище за три градуси ніколи не піднімається, там два маленькі віконця без стекол, параша в кутку - це просто дірка в ще глибший підвал, і кран з водою. Нари двоповерхові, стіл, табурет... Мені «продемонстрували» повний набір - обшук, зняття відбитків пальців, руки за спину, коли йдеш по коридорах, під`їм, коли камера відкривається" (з газети "День").

Денисова обиралася депутатом Верховної Ради Криму (2000-2002). З 2001 по 2002 р. була начальником управління Держказначейства в АРК. Далі очолила наглядову раду корпорації "Гуматекс" (2003-2006).

Денисова член партії ВО "Батьківщина" з 2005 року. Народний депутат ВР 5 і 6 скликань (від БЮТ).

Торік Денисова заробила понад 10,6 мільйонів гривень і, за даними ЗМІ, виявилась найбагатшою в уряді Тимошенко. У доходах зарплата Денисової становила 173 618,44 гривень, дивіденди (відсотки, роялті) - 51 098,61 гривень, матеріальна допомога - 35 338 гривень, доходи від відчуження цінних паперів (корпоративних прав) - 8 856 592 гривень, доходи від відчуження нерухомості - 1 359 342,25 гривень, дохід від оренди майна - 150 341,17 гривень. Доходи членів сім`ї Денисової в 2006 році становили 11 715,7 гривень за рахунок зарплати.

Денисова володіє 25% будинку в Ялті (загальна площа 350,6 кв. м), 25% нежитлового приміщення в Ялті (загальна площа 241,7 кв. м), 25% нежитлового приміщення в Сімферополі (загальна площа 933,2 кв. м).

Також вона володіє автомобілем Audi A6 з обсягом двигуна 2 400 куб. см члени її сім`ї - житловим будинком загальною площею 1 000 кв. м, квартирою - 72 кв. м і дачним будинком - 50 кв. м., а також автомобілем Rover mini cooper c об`ємом двигуна 1 600 куб. см і Volkswagen c ос`ємом двигуна 1 800 куб. см.

Денисова також має на рахунках у банках і інших фінансових установах 1 292 856,16 гривень, цінні папери номінальною вартістю 2 368 955 гривень і внески (паї) у статутні фонди компаній на суму 5 291 548,5 гривень, у тому числі за кордоном - 99 885 гривень.

Члени її сім`ї володіють внесками (паями) у статутні фонди компаній на суму 125 000 гривень (з сайта "Українська правда")...

Денисова вважає, що від жінок в політиці тільки плюси, оскільки «люди більш розташовані до розмови про свої проблеми з політиком-жінкою».

Людмила Денисова каже, що міністерство праці і соціальної політики вимагає структурних змін...