Грач розповів про гострі нігтики Тимошенко

Депутат від КПУ, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ в ефірі радіо «Ера» (програма «Від першої особи») розповів про Яценюка та Тимошенко, Путіна та Ющенка, НАТО та газ...

Оксана ВАЩЕНКО: Але чому на посаді ВР Арсеній Яценюк не намагається зайти до сесійної зали і відкрити пленарне засідання? Ви ж розумієте, це все може звершитися тим, що будуть дострокові вибори. Ви хочете дострокових виборів?

Леонід ГРАЧ: Я вам хочу сказать другое, что любой плод должен созревать, чтобы его употреблять.

Оксана ВАЩЕНКО: Це ви про кого?

Леонід ГРАЧ: Я об Арсении Яценюке говорю. Ну судьба юношу вот так водит. Олигархическая судьба. Мы что, не знаем, кто за ним стоит? Ради чего его водят? Что это уже прозападное такое дите.

Оксана ВАЩЕНКО: Так ви ж казали, що ви, безпосередньо перебуваючи в Криму, його поставили на ноги.

Леонід ГРАЧ: Я не сказал, что я поставил на ноги, если вы помните мой комментарий в результате ответа одному из депутатов, который попытался об этом сказать при избрании Яценюка, я сказал, что мы только начали его воспитывать, но он отбился от рук, а поэтому от него ничего не получится. Но возвращаемся к главной теме. Он не может зайти в зал, потому что он не является самостоятельной фигурой. У него нет, если хотите, того мужского начала, стержня, хоть он и говорит, что он 80 кг штангу поднимает. Я попрошу его, чтобы он продемонстрировал это всем остальным, через телекамеры, иначе сомнения берут.

Оксана ВАЩЕНКО: Черновецький теж підтягувався, але що то за…

Леонід ГРАЧ: Черновецкий дотянулся до космоса. Я не хотел бы, чтобы тот же штангист что-нибудь другое нам вытворил, а он уже вытворил тем, что он не имел права подпись свою поставить. Но нет политической силы, нет политического опыта, нет гражданской позиции. Поэтому им, как марионеткой, что позвонят с администрации, в данном случае секретариата Балоги, то он делает.

Оксана ВАЩЕНКО: А це людина зараз президента чи Тимошенко? Чия більше?

Леонід ГРАЧ: Это нанятый фаворит, который будет находиться в марионеточном состоянии.

Оксана ВАЩЕНКО: Але ж він намагається враховувати опозиції інтереси?

Леонід ГРАЧ: Да ничего он не намагается. Он вчера попробовал заикнуться об этом позавчера, когда речь зашла о том, чтобы все-таки переголосовать один законопроект, его же сразу его же боссы политические сразу по носу дали и сказали, мальчик, ану ша, и он сразу сел. Поэтому, когда человек не имеет ни того, ни другого, ни третьего, о чем я говорил, опыта, политического зрения и своей позиции гражданской, тогда, конечно, он будет болтаться штангой и снесет ее…

Оксана ВАЩЕНКО: Але тим не менше цього тижня продемонструвала опозиція і коаліція частково унікальне голосування. Працювали лише другу половину дня, ввечері, трошечки, ні більше навіть 2 годин, але ухвалили в першому читанні законопроект про держзакупівлі. За нього проголосували БЮТ, ПР, комуністи. Велика критика вже другий день поспіль йде з СП – найбільш корупційний закон. Це новий формат коаліції тепер чи як?

Леонід ГРАЧ: Нет, ни в коем случае, об этом, не дай Бог, как говорят атеисты, коммунистам де с Тимошенко, не дай Бог, штаны с юбкой сойдутся, тогда можно ставить крест на КПУ. Это моя принципиальнейшая, просто мужская, не то что партийная позиция.

Да, скандал идет большой. Но давайте мы все-таки сами себе ответим. В стране создана устойчивая коррумпированная вертикаль от президента до самых председателей постсоветов. В стране, подчеркиваю, официально введены криминальные отношения во всех сферах жизни. И здесь нет однозначного ответа вокруг тендерной палаты, что происходит. Есть и негативное, есть и позитивное. Позитивное лишь только в том, что ТП, если бы она действительно была чистой, от коррупции отметена как орган общественного контроля – это крайне необходимо, в других государствах есть.

Другое дело, президент же сделал попытку издать указ и отдать тендерные дела все на уровень городов и районов, прежде всего своим назначенцам. Т.е. коррумпированность нужно было бы таким образом на места, чтобы она совсем все засорила и сделала то, что является пагубным.

С другой стороны, я не думаю, что коммунистам следует безразборчиво, подчеркиваю очень твердо, во втором чтении за этот законопроект голосовать.

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Оксана ВАЩЕНКО: А хто б на посаді голови ВР був максимально самостійною фігурою?

Леонід ГРАЧ: Дело даже не в том, что максимально самостийною, а тот, который имел бы свою позицию. Максимально самостийных нет и не будет. К таким бы я отнес, которые имели свою позицию, и Ивана Плюща, естественно Александра Ткаченко, и если хотите, в определенной степени Владимира Литвина, если брать, где было хоть что-то, где был авторитет, где было знание и где было проявление этого всего.

Оксана ВАЩЕНКО: Як відомо, нещодавно відбулася зустріч президентів України та Росії, і вони вергульовували газове питання. Якщо проаналізувати нещодавній візит Віктора Ющенка до Росії, експерти українські це оцінили як випередження, треба було швидше розв’язати газову проблему, з одного боку, а з іншого – першим домовитися у газовому питанні. Але на 21-22 лютого до Москви знову заплановані візити як президента України Віктора Ющенка, так і прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Чи буде Юлія Тимошенко щось намагатися змінити в цих газових домовленостях?

Леонід ГРАЧ: Нужно обратить внимание, на какой большой паузе Россия держала президента Ющенко и не принимала у себя. Во-вторых, совершенно очевидно, что разразился кризис в отношениях между Ющенко и Тимошенко, или наоборот – одно и то же, который демонстрировался на протяжение последнего месяца, казалось бы еще брачный период не закончен был, с точки зрения того, что премьером она стала, а ей уже одно, другое, третье – и неутверждение программы, и бюджет не такой. Я не буду перечислять, народ все об этом слышал.

А поэтому, когда Россия сочла необходимым, а я именно такую трактовку употребляю, она сказал, ну, пожалуйста, кто-то из вас приезжайте. Начался соревновательный период, кто первый. Юлия Владимировна первая захотела.

Оксана ВАЩЕНКО: А хіба Москва не дозволила перше це зробити президентові? І ставку зробила саме на Ющенка?

Леонід ГРАЧ: Вопрос в другом. Ну почему, она первой после НГ задекларировала свою поездку все-таки Тимошенко. Затем Виктор Андреевич понял, что надо же смягчать ситуацию, потому что по всем направлениям, кроме роста товарооборота, но рост товарооборота, экономика работает пока без него, что бы он ни делал, и кстати, для меня рост товарооборота во взаимоотношении России и Украины как раз еще и еще раз, тысячу раз подтверждает незыблемость, что у нас рынок там, в России, что наши экономики, и российская, и украинская могут выживать, только взаимодействуя, а не то, что говорят все время в Европе, где никто нас с нашим салом не ждет.

Оксана ВАЩЕНКО: Ющенко переграв тут Тимошенко чи ні?

Леонід ГРАЧ: Сложно об этом сказать по одной причине. 1) Ющенко полетел туда и получил по носу. Все то, что ему российский президент сказал, что русофобия – это плохо, НАТО – это еще хуже, и затем он развил эту тему по НАТО, развил до такой степени, которая стала совершенно очевидной для всех граждан, что погодите, все, что делают на Украине эти русофобы, проамериканские натовцы, которые пуляют деньги из бюджета на пропаганду НАТО, которые посоставляли целые программы и на областных телевидении и радио, и эмиссары, оказывается, она не такая безобидная, мягко говоря вещь.

Оксана ВАЩЕНКО: Це інша складова наших взаємовідносин. Я маю на увазі лише газ.

Леонід ГРАЧ: Нет, такого не бывает. Так не бывает,

Оксана ВАЩЕНКО: Ми вам газ, а ви, дивіться, в НАТО не йдіть?

Леонід ГРАЧ: Я вам хочу сказать, что сегодня мерилом взаимоотношений является вступление или не вступление Украины в НАТО, а потом все происходящее. Да, центральной артерией сегодня в экономике является газ. Вопросов нет никаких.

Оксана ВАЩЕНКО: Почекайте. Лист був трьох по ПДЧ, щодо якого у нас зараз все каламутно у ВР. Тоді чому Росія погодилася зняти газове питання?

Леонід ГРАЧ: Ни на что она не погодылась.

Оксана ВАЩЕНКО: Ви ж не були присутніми на цих переговорах.

Леонід ГРАЧ: Мне достаточно того, что я слышу, как и вы, и в том числе ответы на пресс-конференции Владимира Путина, которую он давал для зарубежных журналистов. Давайте 2 логические составляющие одного и того же вопроса. Украина и 3 подписанта, как Путин назвал, бумажечку подписали, они должны были вообще соизмерять, Ющенко, Тимошенко и примкнувший к ним Яценюк, должны они были соизмерять конституционные свои полномочия? Обязаны. А конституционные полномочия говорят об одном, что суверенитет государства Украины основывается на внеблоковости. Кто дал вообще этой троице перечеркнуть конституционный статус государственности Украины?

2) Последствия они должны были просчитывать, что если они втягивают Украину в НАТО, значит они обязаны выполнять тогда все указания НАТО, в том числе и размещение, а то они говорят о стандартах…

Оксана ВАЩЕНКО: Огризко спростував, що не йдеться тут про розміщення натівських військ.

Леонід ГРАЧ: Та Огрызко не знает вообще, о чем он говорит, это такой же прозападник, который долдонит одно, а на самом деле вот оно и становится на все свои места. Вы скажите, если американцы, плюя на все, размещают свои ПРО, системы, и в Чехии, и в Польше, они после того, когда Украина будет втянута в НАТО, что, не поставят на территории Украины? Поставят. А если они поставят свои военные базы в различном варианте, в том числе и ПРО, мы же провоцируем. И самое главное, вынуждаем Россию себя защищать.

Оксана ВАЩЕНКО: Тоді як сприймати сьогоднішню заяву Путіна щодо перенацілювання ракет?

Леонід ГРАЧ: А он просто сказал, что в итоге получится. Он сказал по-мужски, он сказал по государственному, и сказал, украинский народ, оцените сами ситуацию. Я расширяю трактовку. Оцените сами, потому что ваши горевожди доведут до того, что будут здесь американские или натовские базы, и естетсвенно, будут нацелены с этих баз все против России, а Россия, естественно, будет защищаться. Вот вам и аргумент для того, чтобы разблокировать трибуну через что? Через отказ Ющенко, Тимошенко и Яценюка от подписей. Ну, я не верю, это все не произойдет. Они уже оттуда, с Брюсселя уже не выскочат.

А вопрос стоит о чем? Что давайте, мы примем решение, причем обязан принять это сам президент, так как около 4 млн. подписей уже несколько лет лежит, они прошли уже всю юридическую экспертизу, решение ЦВК. Дайте народу в ближайший месяц-полтора право на референдуме высказать свое отношение. После этого поставите точку. Будет решение референдума в пользу НАТО, тогда вы будете, естественно, менять конституционные основы государства Украины, и будете подписывать что-то. Не будет, тогда замолчите и оставайтесь во внеблоковости.

Оксана ВАЩЕНКО: Але держава має мати якусь систему оборони. У нас армії немає, нічого немає, техніки немає. І ми бігаємо від Росії до Заходу, від Заходу до Росії.

Леонід ГРАЧ: Тогда делайте себе вывод. Вы берегите добрые отношения на востоке. Вы развивайте экономику, и кстати, Ющенко и тот же Огрызко, и та же Тимошенко пусть реализовуют закон, подчеркиваю, закон, который ратифицировал право, а считай для них обязанность, вступить в ЕЭП с Россией. Вы ж тогда не балуйте и не возитесь вокруг трубы, как вы возитесь, она ни к чему эта возня…

Оксана ВАЩЕНКО: Але АК не реалізувала цей закон.

Леонід ГРАЧ: Тоже очень плохо. И я об этом, в том числе, и в вашей студии неоднократно говорил, и в том, что АК должна была добиться предания русскому языку статуса государственного, что не надо было кивать Януковичу тогда в сторону НАТО, что нужно было в ЕЭП активнейшим образом нам внедряться. Об этом шел разговор. И кстати, я думаю, что…

Оксана ВАЩЕНКО: Ну, у вас же було більше можливостей впливати тоді, ви ж були у владі.

Леонід ГРАЧ: Давайте возвратимся к этому, что такое власть в то время? В то время Янукович действительно сидел в кресле премьер-министра. Это было двоевластие. Это не была власть. Потому что президент со своим рычагом, который у него был, прежде всего, вето и прочие, это было двоевластие в Украине. Оно и сейчас есть, кстати.

Оксана ВАЩЕНКО: Ну зараз нічого не змінилося.

Леонід ГРАЧ: Тогда какие претензии к АК? Коалицианты вон, любовь там такая, что…

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(Скорочено)