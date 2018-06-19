Кримська міліція позбавляється від креатур «Партії одного регіону»

У Криму посварилися два генерали - Микола Олександрович і Анатолій Володимирович. Один поки в.о. начальника міліції півострова, другий вже екс...У катавасії фігурує і третій генерал. Геннадій Геннадійович...

Розгорнена широкомасштабна кампанія по дискредитації кримської міліції - таку заяву екс-начальник МВС у Криму Анатолій Могильов зробив 20 лютого.

- Безпідставні звинувачення, незаконні спроби звільнення окремих осіб приводять до того, що міліцію Криму зараз громлять! Громлять за повною програмою. Я не хочу коментувати, чиє це замовлення виконується, або по чиїй злій волі робиться, але факти говорять самі за себе, - сказав Могильов на прес-конференції, додавши, що розгром проводиться за участю генерала-депутата Москаля.

Також Могильов заявив, що, мовляв, рапорт про відставку писав під тиском Москаля і збирається добиватися повернення на посаду начальника міліції Криму.

- Звільнення можливе тільки з відома Верховної Ради Криму. І навіть написаний мною рапорт без цієї згоди не є підставою для мого звільнення, - сказав Могильов. - Я до 7-го (березня - ред.) у відпустці і отримую зарплату. А 7-го прийду на роботу і почну працювати... Якщо мені прийде документ про звільнення мене з посади, тоді я цей документ беру і звертаюся до суду. Тому що будь-який юрист скаже, що, якщо порушена процедура мого звільнення, то це рішення буде «скасовано» однозначно.

Наступного дня прес-служба міліції Криму розіслала повідомлення, що Могильов давно звільнений - сам писав рапорту на ім`я Луценка і Тимошенко, є розпорядження Кабмину. В.о. начальника міліції Криму Микола Іллічов тоді вважав за краще утриматися від коментарів щодо заяв Могильова.

«Нашу відповідь Чемберлену» Іллічов представив через тиждень.

- Відразу хочу обмовитися: я не прихильник публічного і навіть кулуарного з`ясування відносин між генералами. Це не приносить авторитет відомству, сіє смуту і розбрат, заважає роботі , - «декларував» генерал журналістам, підглядаючи в папірець з текстом.

- 20 лютого Анатолій Могильов провів прес-конференцію. У словах Могильова є особиста досада за крах кар`єрних амбіцій, стурбованість за своїх людей, розставлених на ключових постах, але ніяк не турбота про кримську міліцію в цілому, - відзначив виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму.

Іллічов заявив, що після приходу Могильова на посаду начальника кримського Главку МВС багато співробітників-кримчан було звільнено, а на їх місце пришли «донецькі». Сьогодні - на посади повертаються «істинно кримські кадри», а Могильов лише намагається захистити «своїх варягів, яких він розставив на значущих постах за узгодженням з «кращими» представниками «Партії одного регіону».

- Ні про який «розгін кримської міліції», «погроми» не йдеться. Просто замість «донецьких» повертаються і повертатимуться істинно кримські кадри, віддані справі, Конституції і закону, - наголосив в.о. начальника кримської міліції.

- Дозвольте засумніватися в щирості Ваших переживань за долю кримської міліції, - продовжував "декларувати" Іллічов, неначе розмовляючи з Могильовим. - Переживати потрібно було раніше. Ви хвилюєтеся за ті обіцянки, які давали цілком визначеним для Вас авторитетам. Тобто за «базар», за який, згідно Вашим містечковим традиціям, треба відповідати. Отже не хвилюйтеся, відпочивайте, у нас панічного страху ніякого не немає, відновлюйте здоров`я, що похитнулося. Ми тут абияк самі...

До речі, всі ми знаєм гучні фрази "про квиток на війну з бандитизмом", який Луценко виписав Іллічову... Так от – поки хвалитися нічим. Це чесно сказав сам в.о. начальника міліції Криму.

Іллічов запевнив, що міліція сьогодні готова до того, щоб лідери ОЗГ були на допитах і сіли на лаву підсудних, проте «щоб не було стрілянини по горобцях», але на даний час проводиться «чорнова робота» і збираються «залізні докази».

- Є серйозні перспективні матеріали, але щоб принцип безповоротності покарання запанував, ми сподіваємося на солідарність, об`єктивність і професійну чистоту колег з інших силових відомств, що працюють з нами поряд, і, природно, судової гілки влади, - додав він...