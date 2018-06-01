Анжеліка Рудницька переїхала в маєток Алена Делона (фото)

Разом з весною до Парижа прийшла українська хвиля – в Українському культурному центрі відкрилася виставка художніх робіт Анжеліки Рудницької «Український Всесвіт».

На її відкритті побували представники ЮНЕСКО, міністерства культури Франції, представники мерій декількох французьких міст, зокрема, звичайно, і Парижа, керівники європейських арт-фестивалів, співробітники різноманітних посольств і безліч інших гостей відомих у Франції.

Наприклад, креатор і кутюрьє Jean-Marie Pujol (Жан-Марі Пюжоль) ліниво походжав з келихом між роботами Рудницької раз-у-раз фотографуючись біля деяких з них, поки не почав вимагати у співробітника Центру, аби незважаючи нінащо, продали йому одну з робіт (з циклу «Карпатський триптих»), оскільки вона йому дуже потрібна для творчості й збереження внутрішньої рівноваги. Він був дуже розчарований, коли дізнався, що роботи Рудницької не продаються.

– Мені дуже сподобалися роботи Анжеліки, вони такі яскраві і оптимістичні, – розповідає дизайнер дитячого одягу Мерелін Тірод (Meryline Tyrode. – Авт.). – Дуже хочу спробувати зробити колекцію з використанням робіт цієї чудової української художниці.

– Мені доводилося бувати в Україні, – ділиться враженнями чемпіон Європи з більярду Крістоф Дувал (Christophe Duval), – це прекрасна і самобутня країна, і одне з підтверджень тому – творчість Анжеліки, Рудницької. Гадаю, ми, французи, познайомившись з творчістю Рудницької, по-справжньому відкриємо для себе Україну. Дуже б хотілося, що б цю виставку побачили скрізь».

Дуже схоже, що слова Крістофа скоро збудуться тому, що як повідомила нас радник з питань культури посольства України у Франції Наталія Кочубей, виставка має великий успіх і її вже запросили в інші французькі міста. Коли і куди поїде виставка залежить тепер не тільки від французів, але і від самої Анжеліки Рудницької.

– Дуже хотілося б, аби виставку побачили всі, – каже Анжеліка Рудницька, – і, сподіваюся, ми максимально врахуємо всі пропозиції. Але поки нічого конкретного про подальший маршрут експозиції сказати не можу.

Маєток відомого актора Алена Делона, який з недавнього часу став Українським культурним центром у Парижі, пережив справжнє нашестя шанувальників творчості Анжеліки Рудницької. Як зізналася нам співробітниця Українського культурного центру, достатньо було французам побачити одну з робіт Анжеліки на запрошення на вернісаж, як вони тут же підтверджували свою присутність. На щастя, виставка гостей по-справжньому зачарувала, адже серед VIP-персон були немало дружин акредитованих у Парижі дипломатів, які побачили всякого і у всьому світі

Костя Крищенко