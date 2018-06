Що робити, коли «Піва кончілась, жена ушла...»

Відомий український гурт "Мертвий півень" у День святого Патрика потішив своїх числених шанувальників драйвовим концертом у Києві. Ті, хто завітав до столичного клубу “Чеширський кіт” побачили ще й світову прем`єру найновішого відео Мертвого півня на пісню "And The Third Angel Sounded" (Брат! Піва кончілась...") - творіння режисера Алєхандро Більбао-Ґуерра (Нью-Йорку) та оператора Міхала Грабовскі (Берлін), за сприяння славетної львівської "Дзиги".

Про що нове відео? За словами Міська Барбари, про те, як кльово було вставати о 5-ій ранку, ходити по ранковому місту, лягати о 4-ій, пізнати, як виглядає бодун латиноамериканця на українській території та про інші прекрасні речі.

Як і обіцяв, "Мертвий Півень" у підпілля йти не збирається. Ну хіба ненадовго - новий альбом з Андруховичем записати - і назад. Презентація, до речі, планується на 1 травня. Малюйте червоний кружечок на календарі :). А ще - традиційне Прокидання Мертвого Півня у Львові - 3 травня і багато чудових концертів по всій Україні. Стежте за афішами.

Валенталка

Фото - Тетяни Давиденко