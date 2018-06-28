Що робити, коли «Піва кончілась, жена ушла...»

Гурт "Мертвий півень" у День святого Патрика потішив своїх числених шанувальників драйвовим концертом і новим відео. Фоторепортаж
Відомий український гурт "Мертвий півень" у День святого Патрика потішив своїх числених шанувальників драйвовим концертом у Києві. Ті, хто завітав до столичного клубу “Чеширський кіт” побачили ще й світову прем`єру найновішого відео Мертвого півня на пісню "And The Third Angel Sounded" (Брат! Піва кончілась...") - творіння режисера Алєхандро Більбао-Ґуерра (Нью-Йорку) та оператора Міхала Грабовскі (Берлін), за сприяння славетної львівської "Дзиги".
Про що нове відео? За словами Міська Барбари, про те, як кльово було вставати о 5-ій ранку, ходити по ранковому місту, лягати о 4-ій, пізнати, як виглядає бодун латиноамериканця на українській території та про інші прекрасні речі.
Останні приготування
"И швец, и жнец, и на дуде игрец"
І взагалі, хлопець хоч куди
План дійства. У параграфі "Нове" - свіжі цікавинки, серед іншого - і пісня на вірші Жадана. Але цього вечора МП чомусь передумав, і прем`єри не відбулося :(
"Холодно"
Соромно?
Слова можна й підглянути
Спайомтє друзья!
Чайка - монстр. Рок-музики :)
"На лицо ужасные...
... добрые внутри"
Хороший кадр спіймався
Іменинник Льолік - як завжди зосереджений
А от публіка відривалась на повну. Марічка Бурмака витанцьовувала з Олесем Донієм
Нардепи - теж люди, їм теж веселитися хочеться
Що ж іще заспівати...
І не просіть...
Агов, мої маленькі чортенята
Як і обіцяв, "Мертвий Півень" у підпілля йти не збирається. Ну хіба ненадовго - новий альбом з Андруховичем записати - і назад. Презентація, до речі, планується на 1 травня. Малюйте червоний кружечок на календарі :). А ще - традиційне Прокидання Мертвого Півня у Львові - 3 травня і багато чудових концертів по всій Україні. Стежте за афішами.
Валенталка
Фото - Тетяни Давиденко
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