Лобода примусила Пів-Москви ходити з українськими прапорами

Судячи з результатів Євробачення-2009, Європа розлюбила співаючу українську націю. 12-е місце стало несподіванкою для Світлани Лободи і її команди. Тим більше, що російська преса називала нашу “антикризову” Свєту в числі фаворитів конкурсу разом з норвежцем з білоруським корінням Олександром Рибаком, азербайджанською парочкою Айсель і Арашем і давнім другом Кіркорова з Греції Сакісом Рувасом.

На першій київській прес-конференції після повернення з Росії співачка з`явилася під ритми рідної пісні Anticrisis girl, закутана українським прапором. І, не дивлячись на невдалий, як вона вважає, результат, трималася гідно – жартувала, посміхалася і не опускалася до звинувачень у необ`єктивності результатів, зазначаючи, що “після бійки кулаками не махають”.

Спочатку Лобода розсипалася в подяках журналістам, команді і всім, хто її підтримував. Потім нарекла і на трудності.

– У нас були дуже складні дні. Ми боролися з багатьма проблемами. Це і бронхіт, який мені заважав працювати, і щоденні репетиції. Але щодня мені дзвонила мама й казала, що вона одержує таку кількість преси і підтримки, якої не було ніколи.

Несподіванкою для Лободи стала підтримка з боку деяких російських зірок – Філіпа па Кіркорова і Лоліти.

– Лоліта подзвонила мені на другий день перебування в Москві і сказала, що вона в захопленні від того, що ми робимо, що вона готова допомагати всім, чим необхідно. Вона підтримувала нас як ніхто інший. Радила, як правильно поводитися. Приходила на наші вечірки, одягала наші майки, – згадує Свєта. – Продюсер Діми Білана Яна Рудьковська на одній з програм сказала, що трендом Євробачення є майки “Anticrises girl”, а також український прапор.

– Ми примусили Пів-Москви ходити з прапорами України, – розповідає режисер Алан Бадоєв. – Був навіть інцидент у фіналі. Фани кричали: “Дайте нам прапори! Дайте нам футболки!” Представники російської міліції запитали їх: “Ви що, не патріоти своєї країни?” Але вони не замовкали: “Ми за Лободу! Дайте нам прапори!”

Навіть одіозний російський політик Жиріновський, відомий своїми антиукраїнськими висловами, не встояв перед чарами Лободи і зізнався їй, що особисто голосуватиме за Україну. І агітував співвітчизників підтримати українську учасницю.

Але в кінцевому результаті бали Володимира Вольфовича (якщо такі і були) ніяк не вплинули на загальноросійську оцінку, і від північного сусіда ми цього року одержали тільки два бали.

– Коли ми дивилися на таблицю голосування, ми дивувалися. Таких результатів ми взагалі не чекали, – розповідає Лобода. – Коли ми побачили два бали від Росії, я сказала: “Давайте підемо вип`ємо чаю, більше не дивитимемося”. Не можна говорити, що тут щось підставлене, когось звинувачувати. Я завжди вважала: людина заслуговує на те, що вона має. Значить, щось було не доопрацьовано. Може, зірки зійшлися так, що на той момент нам не потрібно було одержувати призові місця.

А ось віце-президент Першого національного Роман недзельський вважає два бали від Росії проявом агресії.

– Агресія – це ознака того, що вони бояться, тому що ми реально сильніші.

– Видно якісь ходи не спрацювали. Витягнути на сцену купу апаратуру – це ще нічого не означає, – коментувала під час трансляції по ОРТ результат української учасниці телеведуча Яна Чурікова.

А ось Недзельський вважає, що не все так прозоро в підрахунках результатів голосування. “Виникають певні занепокоєння щодо об`єктивності голосування”, – заявив він. Віце-президента НТКУ дивує, звідки могло з`явитися 8 балів від Києва для Росії, якщо професійне журі України поставило Приходько нуль балів. Від НТКУ навіть відправили офіційний лист до EBU (Євразійський мовний союз), де просять роз`яснити, як так могло відбутися.

Творча натура Бадоєва у всьому бачить позитивну сторону.

– Це все загартовує сильного артиста. Ми не опустимо руки. Ми доводитимемо світу, що в нас найсильніші і яскравіші артисти.

А ще український режисер відзначив роботу російських організаторів, які прагнули врахувати всі побажання української сторони. Щоб шпагат Лободи був знятий крупним планом, спеціально для неї погодилися переписати програми камер.

Свєта не занепала духом і навіть вирішила покоряти “Євробачення” наступного року і добитися максимального результату.

– Ми зробили все можливе, щоб гідно представити нашу країну. Безумовно, кожному амбітному артистові хочуть високі результати, але коли так складається, значить, напевно, на це воля Божа. Ми повинні зробити заяву – ми дуже хочемо наступного року представляти знову Україну на Євробаченні, щоб добитися максимально добрих результатів.

– Що з квартирою буде? – цікавляться журналісти. (У зв`язку з витратами на підготовку до конкурсу Лобода призналася, що заклала квартиру).

– Виплачуватиму, – сміється співачка. – Завтра їдемо до Москви – там буде перший концерт. Запускаю колекцію одягу Anticrises girl і Anticrises Boy в Росії і в Німеччині. У нас все добре.

Анна Ященко