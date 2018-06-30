20 тисяч фанів відвідало музичний фестиваль ”Чайка OpenAir”

6 і 7 червня в Києві відбулася головна музична подія року – 11-а міжнародний рок-фестиваль "Чайка Open Air". Протягом двох днів на аеродромі Чайка в режимі нон-стоп виступали рок-колективи - "Король і Шут", "Аліса", "Брати Гадюкіни", "Дельфін", ВВ, Devil Driver, Septicflesh, "Бумбокс", "Мумій Троль" а також DJ Кінь, DJ Suhar, DJ Light, DJ Andrey Balkonsky, DJ Topolsky.

Уночі музична програма супроводжувалася фаєр-шоу з лазерними спецефектами і салютом. За інформацією торгових груп, які обслуговували фестиваль, протягом двох днів захід відвідало близько 20 тисяч чоловік, реалізовано більше 25 тисяч літрів пива і 30 тисяч гамбургерів.

11-а "Чайка" ознаменувалася нагородою, яку представник Європейської фестивальної асоціації Клаус Штайль вручив президентові фестивалю Ярославу Биструшкіну, відзначаючи значний прогрес у організації події і відповідність європейським аналогам.

Подробиці, Фото УНІАН