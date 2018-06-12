Шматочок літа з Христиною Катракіс

Літо триває і той, хто ще не на морях і океанах має можливість відпочити в Києві. У столиці кожного тижня відбуваються все нові й нові виставки, культурні вечірки…

Днями в містичному районі столиці – Подолі – відкрилася виставка талановитої, креативної, у буквальному розумінні слова, неординарної та загадкової української художниці Христини Кущ-Катракіс. Донька свого батька відомого українського скульптора Анатолія Куща. Виставка проходить під назвою Виставка «La Dolce Vita… a casa tua».

Атмосфера Італійського дворику «Студія DOMUS» була наповнена джазовою музикою. Ведучим вечора був відомий джазист Олексій Коган.

Організатор теплого літнього вечора Дмитро Рощенко каже, що в нього було завдання зробити цілком негламурний захід, що йому і вдалося.

– Вечірка зовсім не гламурна. – Каже пан Дмитро. – Від гламурної вона відрізняється тим, що базується на арті, на сучасному арті. Тобто ми не просто п’ємо шампанське.

Щоправда картини Христини мені спочатку здалися дещо депресивними, та пан Дмитро каже, що вони просто «дуже емоційні».

– Зараз у нашому суспільстві немає нормальних емоцій. Політика сьогодні уже нікого не цікавить. Тож потрібно отримувати емоції від мистецтва, від творчості. Як казав Биков: «Война – это прохоядщее и уходящее, а музыка – вечна», – зазначив організатор.

Для подальших таких приємних миттєвостей Дмитро Рощенко веде перемовини й з іншими українськими художниками та скульпторами, наприклад, Владою Ралко, Олександром Ройбрутом та іншими

– Ідея вечора, сказав пан Дмитро, – показати мистецтво, потрібно відновлювати пам’ятки, а не руйнувати їх. Розумієте, мистецтво ж трохи змінює ставлення до життя, зовсім інше сприйняття дійсності.

Картини виставлятимуть три тижні. Їх можна буде й придбати. Правда, роботи Христи не такі в же й дешеві: починаючи від парту тисяч доларів, закінчуючи кількома десятками.

Самої художниці на відкритті не було. Проте був її бать Анатолій Кущ. Каже, що його донька надзвичайно зайнята людина.

– Христина надзвичайно занята людина. Хоча їй лише 29 років, вона вже закінчила Арканзаський університет, аспірантуру Гарварда. Вона професор, викладає. Створила свою академію мистецтва з філіалами в Америці, Греції, Італії. Зараз вона в Єгипті. У той час, коли ми з вами розмовляємо, Христина пливе по Нілу.

– А що за таке прізвище «Катракіс»? – поцікавилися ми в пана Анатолія.

– Прізвище Катракіс – це грецьке прізвище мого прадіда. Його музей знаходиться на Криті. Він теж був художником. Тому Христина вирішила взяти собі подвійне прізвище, тепер вона Кущ-Катракіс. Вона, крім того, що професор мистецтва, викладач, знає п’ять мов. Вона знає не тільки новогрецьку, якою зараз розмовляють греки, Христина також знає старогрецьку, якою розмовляли ще в наших степах. Її англійська просто на найвищому рівні, вона в 12 років, як це не дивно, закінчила Інститут підвищення знання англійської мови у Вашингтоні. Розмовляє також польською та італійською.

Художньому керівнику оркестру «Пори року» Дмитрові Логвину, який теж завітав на виставку картини сподобалися, проте це не настільки важливо:

– У сучасному мистецтві не так важливо поняття «подобається» чи «подобається», а скільки вражає чи не вражає. Її роботи симпатичні, приємні, багато, безумовно, оригінальні.

Бізнесмен Богдан Губський теж великий поціновувач творчості Христини Катракіс.

– Дуже сподобалися картини. – Каже захоплено пан Богдан. – Досі я жодного разу не бачив стільки робіт художниці водночас. Вона мені дуже подобається. Звісно, це не можна проводити аналогію, але низка робіт деяким чином схожа з таким напрямком, який я називаю «соцреалізм». Картини не те щоб депресивні, вони життєві.

Ведучий вечора Олексій Коган побажав усім гостям ставитися до життя так, як «оця чудова молода художниця, яка вважає, що пекло – це те місце, у якому зібралися без почуття гумору і що до життя не потрібно ставитися дуже серйозно. У кінці-кінців усе минає, але музика і мистецтво – вічне».

Виставка триватиме до 3 липня 2009 року.

Ксеня Лесів

Фото УНІАН та прес-служби "Студії DOMUS»