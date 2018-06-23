Львівський форум видавців-2009 в обличчях (фоторепортаж)

Заледве встигнувши дістати автограф одного автора, потрібно було мчати на наступну зустріч, читання, презентацію, і так – до ночі...

Фото: Тетяни Давиденко , Валентини Романенко, Альони Міхо

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