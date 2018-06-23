Львівський форум видавців-2009 в обличчях (фоторепортаж)
Заледве встигнувши дістати автограф одного автора, потрібно було мчати на наступну зустріч, читання, презентацію, і так – до ночі...
|Хто сказав, що українці не читають книжок? Натовп перед палацом Потоцьких
|Богдана Матіяш
|Граємося в папарацці :) Юрко Іздрик на одній з вулиць Львова
|А ось Іздрик презентує "Таке" - тобто свою нову книгу
|VIP стронговський збирає враження
|Василь Махно
|"Парад героїв"
|Любко Дереш. Десь у космосі...
|Майстер "детективу" - Марек Краєвський
|Дзвінка Матіяш
|Сергій Жадан - зірка рок-н-ролу
|Коцарев і К° на концерті Жадана і гурту "Собаки в космосі
|"Білоруська фракція". Марийка Мартисевіч
|Сергій Прилуцький
|Віталь Рижков
|Альгерд Бахаревіч
|"Трофеї"
Фото: Тетяни Давиденко , Валентини Романенко, Альони Міхо
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