У Києві «Країну батьків» Кустодієва почнуть продавати з 400 тисяч доларів

Днями «Український дім» перетворився на місце неформальної зустрічі поціновувачів живопису. Під звуки легкої музики та з келихом аперитиву гості проходжали залою, розглядаючи полотна, розвішані на стінах. Ні, це не відкриття чергової виставки й не презентація нових робіт відомого художника. Цей захід був присвячений презентації нового каталогу ювілейного двадцятого аукціону «Антик-Центру» та альбому вибраних творів з попередніх аукціонів виставкової галерей.

Ось уже 16 років поспіль антикварний магазин-галерея «Антик-Центр» відомого київського колекціонера Олександра Брея проводить аукціони вітчизняного та світового живопису. Торги здобули славу не лише в Україні, але й в Європі. Західні колекціонери навіть охрестили їх «українським Сотбісом». Й не дарма. Полотна для аукціону, що традиційно проходить у виставковій галереї на Андріївському узвозі, 3, пан Олександр відбирає ретельно, залучаючи до цього найкращих експертів світового рівня. Тож, автентичність творів живопису та їх висока художня цінність сумніву не викликають.

Збирачі, яким пощастило придбати картини на аукціонах «Антик-Центру», протягом минулих шістнадцяти років знають, що за своєю якістю вони завжди вирізняються і, зазвичай, стають окрасою численних приватних колекцій.

Логічним продовженням багаторічної копіткої праці Олександра Брея та фахівців «Антик-Центру» став випуск альбому вибраних творів з колекційних аукціонів, до якого ввійшли понад 700 ілюстрацій.

– Київ завжди славився збирачами творів мистецтва. Згадати хоча б сім’ї Терещенків та Ханенків. Зараз з’явилася нова, якісно інша плеяда збирачів. Ця книга, у першу чергу, призначена для них, – такими словами розпочав презентацію альбому «Вибране» галерист Брей. – Тут можна простежити шляхи розвитку збиральництва в Києві, основні тенденції. У збірці представлені всі напрямки живопису ХІХ-ХХ століть. Це своєрідний посібник для збирачів-початківців.

Пан Олександр також порадив ставитися до мистецтва не як до бізнесу, а як до творчості.

– Збиральництво – це постійні поїздки, безсонні ночі. Коли купуєш хорошу картину, то, звісно, не спиш до ранку. З мистецтвом ніколи не буває нудно, – із захопленням розповідає київський колекціонер. – Колекціонування – це гра. Єдина в світі гра, що не має недоліків. Вона дисциплінує бізнес, відганяє дурні помисли та вчинки. Цементує сім’ю.

До речі, збиральництво стало спільним захопленням усіх членів родини Брей.

Незабаром, 10 квітня, в «Антик-Центрі» відбудеться ювілейний двадцятий аукціон. На продаж виставлять український, російський та західноєвропейський живопис зі «старих» київських приватних збірок і від нащадків художників.

Вітчизняна класика, що майже зникла з художнього ринку, представлена рідкісними творами Сергія Світославського («Море», 1890-ті рр., «Воли», «Етюд»), співця української природи Сергія Васильківського («Влітку», «Кримський мотив»), Петра Левченка («Кам’яниста річка», «Хата, освітлена сонцем»), Костянтина Крижицького («Озеро в горах», «Зима»), Миколи Пимоненка («Дівчина»), Івана Труша («Вітряк», «Пейзаж. Етюд»), світлими та самобутніми роботами народної художниці-примітивістки Марії Примаченко («Цей звір у зиму кураєця. А улітку у нору ховається» (1989), «Видра до людей нічого не має свого хвосьціка кусає» (1991).

Сенсацією можна назвати появу в експозиції картини відомого російського живописця середини ХІХ століття Карла Шульца «Пейзаж з коровами». Російський живопис також представлений творами Юлія Клевера («Будівництво палацу»), Станіслава Жуковського («Ранковий туман»), Костянтина Горбатова («Дерева над озером», «Осінь. Етюд»), Ріхарда Зоммера («Подорожні на відпочинку», «Східна сцена») та інших митців.

Серед західноєвропейських робіт вирізняється картина італійського художника XVII століття, майстра архітектурно-пейзажного жанру Нікколо Кодацци «Руїни давньоримського палацу»; полотно голландського живописця XVII століття Теодора Лавіньє «Натюрморт з фореллю»; «Пейзаж із замком» голландського живописця-пейзажиста XІХ століття Яна Еверта Мореля.

Приємною несподіванкою для киян стануть полотна класиків-живописців, на яких зображені краєвиди столиці. Це й «Софіївська площа взимку» та «Київська осінь» Іллі Штільмана, й «Київський краєвид з майстерні художника» Олексія Шовкуненка, й «Осінь. Аскольдова могила», «Фонтан. У Першотравневому парку» Сергія Шишка, й «Київ. У Першотравневому парку» Василя Карпушевського.

Родзинкою цьогорічного аукціону стане картина видатного російського художника Бориса Кустодієва «Країну батьків» (1921). На світових ринках роботи митця коштують не менше мільйона доларів. В Україні стартова ціна представленого полотна – 400 тисяч умовних одиниць.

Усього на ювілейному колекційному аукціоні «Антик-Центру» представлено 118 творів живопису. Доаукціонна виставка працюватиме з 29 березня до 9 квітня у виставковій залі на Андріївському узвозі, 3.

Тетяна Калашнюк