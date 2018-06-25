Бенька заспівала правильну білоруську музику і її музиканти полягали на підлогу

Правильна музика – це авторська музика без каверів, при якій виникають позитивні думки. Правильність вбачається в анти пафосному поводженні музикантів на сцені, без проявів зірковості та надмірності…

Три дні поспіль, з 25 по 27 березня, українська публіка зустрічала наших північних сусідів – білорусів на фестивалі «Дні правильної білоруської музики» в Києві. За класикою жанру, цей захід проходив в арт-клубі «44», де кожен день перепліталися нові музичні стилі. Цікавим є той факт, що дата початку фестивалю співпала з Днем волі, який неофіційно щорічно проходить у Білорусі.

Хедлайнерами фестивалю був кабаре-бенд «Срібне весілля», котрі разом з групою Kusudama відкривали перший джазовий день. Кількість людей однозначно вражала, адже неможливо було навіть пройти в інший кінець зали.

Коли на сцену вийшов гурт «Срібне весілля» публіка одразу закричала, затупотіла, оживилася, під час концертів наспівувала тексти пісень… Проте жодної білоруської мови з вуст вокалістки я не почула, на жаль. Та все одно з першої пісні цей колектив закохує в себе.

Бенька пригощає вином Артема Залесського (Франсуа де Бош)

Прагнення до солодкуватості, краси, шоу, знаходить втілення в амплуа цього колективу. У перший день «Срібне весілля» презентувало програму «Панталони щастя», де в перервах між піснями забавно розповідало про історію, призначення, особливості цього жіночого аксесуару. Тексти пісень різноманітні «Я – луна», «Пищевая цепочка», « Малобюджетная любовь», « Песня про пилота», з досить пікантними словами, на що й очікувала публіка. Симбіоз гітари, контрабасу, труби, тромбона, скрипки, барабанів, гармошки готує кухню на різний смак: від французького шансону, кантрі, російської народної музики, до латиноамериканських ритмів у манері вуличного оркестру.

На моє запитання про враження від Києва, вокалістка гурту« Срібне весілля» Бенька відповіла: «Я в Києві не вперше, але місто неперевершене, можу його тільки порівняти з Парижем, надзвичайно насичене, яскраве, солодке, казкове схоже на Київський торт. Нам показали дуже багато цікавих місць, наприклад клітку з воронами та їжака в тумані, і ми були щасливі, бо в нас такого не зустріти».

Сам гурт існує з 2005 року і Бенька зізналася, що до кар’єри вокалістки працювала режисером у театрі ляльок та їй прийшлося залишити роботу на благо гурту. На питання «Як саме проходив відбір на цей фестиваль?» Відповіла: «На цій сцені виступають гурти, які в Білорусі найбільше про себе заявили. Ми виконавці альтернативної сцени, і намагаємось потішити якістю музики». Щодо назви гурту відповідь була лаконічною:«Це метафізичне поняття».

Гурт Kusudama, котрий виступав після «Срібного весілля» одразу запевнив усіх, що до кінця їхнього виступу залишиться лише одна людина. Чому так? Поєднання джазу і полегшеного гроул-вокалу, до цього коктейлю доповнити розривну гітару та англійську мову – новий напій під назвою «джазкор готовий». Брутальність гурту дала про себе знати – у результаті, залишилися лише захоплені гурмани переважно чоловічої статі.

На другий день гурт «Срібне весілля» презентував нову програму під назвою «Серце». На цей раз лірики було трошки більше. І пісні про дитинство «Я рождена для подвига» та тварин «Привет воробушек!», «Песня о собаке» нагадували байки Крилова.

Під час виконання пісні «Не надо летать» усі музиканти, крім вокалістки, лягли на підлогу і грали лежачи. А під кінець виступу, створивши новорічну атмосферу та роздавши всім мандарини, під вимкнене світло та чаруючу музику вони вводили людей в гіпнотичну атмосферу.

І ось настав момент подивитися і почути культурний доробок білоруського народу. Саме гурт Osimira надав цю можливість, бо другий день був присвячений етно музиці. Проспонсовані «Парком Київська Русь» костюми навіювали асоціативний ряд чоловіків-музикантів з далекого минулого, а лунаюча музика з екзотичними назвами типу «Ой, стаіць явор» та незвичними інструментами викликала позитивні овації у слухачів. Грали також коломийки й «польську попсу». На такий лад закінчився другий день фестивалю.

У суботу, у день рок-н-ролу «Срібне весілля» виступало всього п’ятдесят хвилин, бо музиканти запізнювались на поїзд. А от The Toobes, з закріпленою репутацією «гламурні покидьки» безперечно закрутили колесо сучасного гаражного стилю. Незвичним було те, що барабанщик, у котрого були шалені партії ще й співав. Цей подив я бачила на обличчях багатьох слухачів. Музиканти за два роки існування досягли неперевершених результатів: сьогодні гурт у списку запрошених гостей головних сцен фестивалів Download (Британія) та Sziget (Угорщина).

І на завершення фестивалю нас привітав гурт Yellow Brick Road зі своєю програмою з 12 треків-історій, які сповіщають нам мовою рок-музики про своїх героів.. Кожен музичний гурман, мав нагоду згадати Led Zeppellin, Pink Floyd, Jimmi Hendrix, Marilyn Manson, The Beatles, Deep Purple та інших, не менш відомих нам виконавців. А безліч гітарних ефектів, особливо ефект педалі «Cry Baby» остаточно звів публіку з розуму.

У гостей фесту я поцікавилася, що таке «правильна музика»?

Наприклад, для Наталії Петрової керівниці інформаційно-аналітичного департаменту благодійної організації «Слов’янський фонд» «Парку Київська Русь», правильна музика – це вінець історії та культури народу, де музиканти переймають традиції попередніх поколінь. А для Євгенії Стрижевської, директора концертного агентства CAD головне, щоб музика приносила задоволення для душі.

Деякі вважають, що правильна музика – це авторська музика без каверів, при якій виникають позитивні думки. Цікавою була думка, що правильність вбачається в анти пафосному поводженні музикантів на сцені, без проявів зірковості та надмірності. На моє запитання щодо розуміння сутті правильної музики Бенька з «Срібного весілля» відповіла: – Я не люблю слово «правильний», на мою думку, завжди важко вигадати доречну назву для таких музичних заходів». Гурт The Toobes вважає, що зараз музика не щира, пластикова й головною метою для них є відродження справжньої музики. Щодо мене, я вбачаю в цьому індивідуальність і неповторність, адже кожен гурт повинен мати свою родзинку.

Іра Томаш