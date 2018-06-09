Французи привезли до Києва янголів

У Києві на Софійській площі пройшло відкриття 7-ої Французької весни. Цього року французи здивували укранців цирковою виставою під назвою “Площа янголів”.

У ході вистави вісім акробатів спустились спеціальними тросами з дзвінниці Софійського собору, літали над публікою, сіючи пір’я. У глядачів перехоплювало дух.

Свій номер артисти “Циркових студій Марселя” присвятили покійному автору номера “Янголів” П’єрро Бідону.

У рамках відкриття Французької весни також була представлена відреставрована позолочена скульптура архістратига Михаїла, яку 19 вересня вставновлять як флюгер на один з куполів Софійського собору.

Під час фестивалю українців очікуються зустрічі з Жюльєт Бінош, Жаном Теле, Марюель Барбері, фестиваль допрем’єрних показів та інше.

Головними організаторами сьомої Французької весни є Французьке посольство в Україні та Французький культурний центр.

Катя Зінов`єва

Фото УНІАН