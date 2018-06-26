«Цинамон»: співано-поетичні прянощі від Андруховича й Карбідо

Юрій Андрухович і гурт "Карбідо" завершили тур на підтримку нового диску "Цинамон" (друга частина триптиху "Самогон. Цинамон. Абсент", тираж – 1000 примірників). Автори альбому, що співпрацюють з 2005 року, цього разу звернулися до текстів Андруховича зі збірки "Екзотичні птахи і рослини", знаходячи для них цілком несподівану музичну формулу: витриману в конвенції electro-music суміш традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року.

Письменник і музиканти відвідали 6 міст. Побачити й почути цей перформанс змогли Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Одеса, Дніпропетровськ та Київ.

На підсмуковій прес-конференції Юрій Андрухович виглядав дещо стомленим, але задоволеним. За його словами, учасники проекту незчулися, як пролетіли концертні дні.

Андрухович каже, що скрізь їх приймали добре. Загальне враження від аудиторії: публіка спочатку не знала, як поводитися, як сприймати те, що відбувається на сцені, але, за словами автора, на 20 хвилині з`являлося і викристалізовувалося розуміння. Письменник відзначив, що для нього цей поворот був зворушливим і цікавим.

Андрухович не погоджується, що це якась золота середина, така собі суміш рок-концерту з літературним вечором. Очевидно, ми стали свідками народження якогось іншого, ще не знаного формату.

Для польского гурту "Карбідо"у складі Іґоря Ґавліковського, Марека Отвіновського і Томаша Сікори це далеко не перший візит в Україну, адже вони виступали перед українською публікою не тільки в рамках співпраці з Андруховичем, а й презентували власний аудіо-спектакль “Столик”. Музиканти стверджують, що схвильовано переживають кожен приїзд. Не можуть не бути тут хоча б раз на рік.

Окрема цікава деталь – історія появи ще одного учасника туру – перкусіоніста Петера Конрадіна Цумтора, якого сам Андрухович називає геніальним музикантом. Петер живе в одному з найглухіших куточків Швейцарії. На перші треки "Цинамону" він натрапив у інтернеті, дописав до них партії ударних і надіслав їх "Карбідо". Таким чином він став спеціальним гостем туру. І якщо на диску він представлений мало, то на концерті його участь стала справжньою дрібкою прянощів, яка збагатила смак звучання композицій.

Київська публіка зустріла Андруховича і Ко тепло, а у фіналі навіть попідводилась із місць. “Патріарх” української літератури сердечно їй за це подякував. Музиканти і поет виконали усі композиції з презентованого альбому. Слід також відзначити, що кожна супроводжувалася відеорядом, спеціально підготовленим івано-франківською VJ-групою "КУБ" та агенцією "АртПоле".

Десертом були уже відомі “хіти” “Козак Ямайка” та “Зеленая ліщинонька”, яка вже фактично стала візитівкою пана Юрія. Не обійшлося й без політичної гострої “приправи” – композицію “Without you” (у народі більше відому як “Знову курва радіо телебачення курва преса”) Андрухович присвятив Партії регіонів (яка цього дня саме обирала собі лідера). Завершуючи словами “російським рублем усіх купили”, письменник все ж оптимістично заявив, що сподівається, що наступний концерт у цьому залі не буде проходити на тлі двоголового орла.

P.S. 17 квітня літературне угрупування Бу-Ба-Бу, “патріархом” якого є Юрій Андрухович, відзначило 25-літній ювілей. На тлі гучного творчого вечора пятирічної давнини, коли було презентовано перевидання “Бу-Ба-Бу вибраного”, цьогорічне свято не ознаменувалося ніякими визначними подіями.

За словами Андруховича, 25-ліття він зустрів у дорозі.(16-го був концерт у Львові, а наступного дня - у Вінниці). “У Вінниці я мав зустріч із тамтешніми художниками, з якими ще вчився у Львові в студентські роки”, - розповідає письменник, - “Приїхав до готелю десь о 4-тій ранку . Готельна тітка на рецепції вручила мені велиикий оберемок надувних кульок і сказала “Оце оставили для вас, бо у вас, кажуть, якоє-то двадцатіпятілєтіє”. Ну от ми їх прив’язали до нашого буса, і їздили цілий день. Можливо, це найкращий спосіб відзначити. А взагалі, ми з Ірванцем вирішили готуватися до 50-ліття Бу-Ба-Бу”...

Валентина Романенко

Фото - Тетяни Давиденко