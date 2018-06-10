Лара Фабіан: Немає нічого більш далекого одне від одного, ніж політика і музика

Відома франкомовна бельгійська співачка Лара Фабіан знову в Києві. Виконавиця світових хітів “Je t`aime” (“Я люблю тебе”) і “Je suis malade” (“Я хвора”) цього разу прибула до України для участі в зйомках музичного фільму “Мадмуазель Живаго”, звісно ж – у головній ролі.

“Мадмуазель Живаго” – це незвичайний проект, який є екранізацією пісень нового альбому Лари Фабіан на музику Ігоря Крутого. Режисером картини став Алан Бадоєв.

– Це приклад ленінської теорії про інтернаціоналізм, – жартує Крутой про учасників нового творчого союзу. – Український режисер осетинської національності створює фільм російського композитора, народженого в Україні, для бельгійської співачки, мама якої - італійка, яка проживала у Канаді.

Музичний фільм складається з 12 кіноновел, об`єднаних, за словами Бадоєва, загальною метою – розглянути світ жінки, розгадати її таємницю.

– Ті історії не просто вигадані, вони перекликаються з моїми історіями, з тим, що я пережила, – ділиться Фабіан.

Зйомки фільму стартували 20 травня у Львові.

– Приголомшливі три дні у Львові, – захоплено згадує Алан. – Нам вдалося перекрити центр міста, “засніжити” його.

– Мені здалося це місто поетичним, позачасовим, – ділиться враженнями про Львів співачка.

Головним героєм і партнером Лари в одній з ліричних новел виступив юний співак екс-“фабрикант” Макс Барських. Бадоєв запевняє, що у фільмі не будуть задіяні популярні актори або виконавці.

– Ми не женемося за тим, щоб були якісь звучні імена, – розповідає режисер. – Мені необхідні типажі. Найпрекрасніше, коли у тебе в руках є пластилін, з якого ти можеш щось ліпити.

– Ігорю, а у вас буде роль у фільмі? – цікавляться журналісти у Крутого.

– Роль убитого німця в художньому фільмі про кохання, – відбувається жартами композитор. – Я думаю, там буде якийсь лейтмотив і Алан наполягає щоб я десь у пустелі, в пісках сидів за роялем зі своєю лисою головою і грав. Якщо це виглядатиме переконливо – значить, буду.

Робота над фільмом мала розпочатися ще восени минулого року. Але “свинячий грип” завадив...

– Свині мстили Україні за сало, – не перестає жартувати Крутой. – Були скасовані зйомки у Львові і Києві. Подумували, що проект і не відбудеться в тому вигляді, в якому планувався.

Проте сьогодні новому творчому тріо ніщо не заважає активно працювати. Зйомки планують закінчити вже в кінці червня. А фільм буде готовий не раніше жовтня. Бюджет картини – 2,5 мільйни доларів, і це ще не остаточна ціна.

Лара зізналася українській пресі, що назвали її на честь героїні романа Бориса Пастернака “Доктор Живаго”.

– Коли моя мати чекала на мене, вона якраз подивилася фільм “Доктор Живаго” і вирішила назвати мене Ларою.

Тому і назва проекту “Мадмуазель Живаго” не випадкова і несе певне змістове навантаження, підкреслюючи франкоросійськість проекту.

Режисером музичного фільму для Фабіан продюсер Крутой одразу побачив Бадоєва. Він запам’ятався композиторові своїми невпинними яскравими ідеями ще під час спільної праці над екранізацією альбому російського співака Дмитра Хворостовського.

– Він запропонував Хворостовському відзняти вагітного мужика! У мене тут усе виросло, – сміється Крутой, торкаючись своєї лисини. – Я кажу: “Діма, ні!” Але у нього (Бадоєва – Авт.) було стільки варіантів, настільки ідеї фонтанували... Тож коли ми з Ларою працювали у студії, я показав їй кліп Хворстовського, їй дуже сподобалося і ми вирішили, що будемо зніматися з Аланом Бадоєвим.

Бадоєв розповів, що кожна новела проекту торкається дуже гострих соціальних тем: приміром, побиття жінок чоловіками або, ще один приклад - доля вагітної шахідки. Спецільно для зйомок однієї з частин фільму під Києвом побудують модель концтабіра Освенцім.

– І не шкода вам таку тендітну, ніжну жінку і в Освенцім, і в шахідки? – питали журналісти.

– Це життя таке... простої французької жінки, – сміється Крутой.

Але Фабіан це питання чомусь зачепило.

– Як ви можете бути впевнені, що я така ніжна? Чому ви так думаєте? – дивувалася дійсно тендітна співачка. – Я вдячна Алану за те, що він створив для мене різні ролі. Я можу здаватися різною і можу грати різні ролі.

Завтра вже у Києві стартують зйомки улюбленої новели Бадоєва “Зимовий букет”.

– Це буде маленька розповідь про швидкоплинні стосунки 18-річного хлопця, російського солдата, з 30-річною красивою жінкою, яка пережила війну і всіх на ній втратила. Бог подарував їм чотири дні. Тож ви побачите, що відбувалося у повоєнній Франції, у маленькій затишній квартирі...

Наприкінці прес-конференції, журналісти спитали у Фабіан про сьгодення “Євробачення”. Адже днями в Осло вчергове відбулося офіційне відкриття церемоній Міжнародного пісенного конкурсу, в якому свого часу засвітилася і нинішня франкомовна поп-діва.

– Коли мені було 17 років, я брала участь у “Євробаченні” і зробила все, що було потрібно. На сьогодні “Євробачення” – це не те, що мене цікавить. Але мені дуже шкода, що зараз це скоріше політичний конкурс, аніж музичний.

– Румунія голосує за Молдавію. Молдавія за Румунію – підтримав співачку Крутой.

Раз уже мова зайшла про політику – дуже близьку сферу для українського шоу-бізнесу, багато представників якого активно брали участь в останній президентській кампанії, співаючи за того чи іншого кандидата, – ми вирішили дізнатися думку Фабіан і Крутого, чи може митець відкрито підтримувати ту чи іншу політичну силу без шкоди для своєї репутації?

– Мені здається, немає більш далекого одне від одного, ніж політика і музика, – впевнено заявила Лара.

– Я сам брав участь у подібних акціях, – зізнався Крутой. – Це було 1996 року. Тоді було зрозуміло, що краще, щоби був Борис Миколайович Єльцин, ніж повернулися б до влади комуністи. Тож тоді я його підтримав. В Україні я жодного разу не брав участі в таких турах. Це прерогатива Баскова і Кіркорова.

Анна Ященко

Фото - УНІАН