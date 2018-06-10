Кінопрем’єри тижня: Джон Ленон, жінка-Папа, Брюсс Уілліс-коп і шалений рокер

Цього тижня в український кінопрокат виходять п’ять кінострічок, серед яких історія жінки на Папському престолі, біографія Джона Ленона та нова поліцейська комедія з Брюсом Уіллісом.

“Іоана – жінка на папському престолі” – фільм, що викликав неабияку дискусію в релігійних колах. Він порушив вічну тему значення жінки в церкві. Історія розповідає про Іоанну, що в ІХ ст. займала папський престол Ватикану майже два роки.

Стрічка розкриє не лише таємницю, яку Ватикан довго намагався приховати від суспільства, а й намагатиметься довести, що жінки можуть слугувати Богу на рівні з чоловіками. Іоанна – пристрастна натура, що вміла і ризикувати, і кохати, але серцем і душею віддана церкві. Що ж переможе – вічний релігійний стереотип чи справжня віра? Про це розповість нова драма Зьоке Вротманна, що свого часу прославився роллю в комедії “Достукатися до небес”.

“Зірковий ескорт” потішить прихильників “комедії без правил”. “Зірковий ескорт” – спін-офф стрічки “У прольоті”, що вийшла на екрани в 2008 році. Картина розповість про пригоди молодого страхового агента, змушеного супроводжувати супер-рок-зірку з Лондона до Лос-Анджелеса. При цьому хлопець має контролювати рокера в його постійних бажаннях алкоголю та розваг, що і є найважчим завданням...

Стрічка об’єднала Рассела Бренда, Джону Хілла, Кристину Агілеру, Пінк, Кеті Перрі та масу інших зірок. Творці “Ескорту” наголошують, що фільм унікальний точкою зору, з якої показаний сучасний світ шоу-бізу.

“Стати Джоном Леноном” розкриє таємниці дитинства та молодості видатного співака. Лейтмотивом фільму є стосунки Ленона з його матір’ю, які й сформували особистість співака. Прихильникам “Бітлз” доведеться розчаруватись – історія Джона в складі легендарного гурту не потрапила до фільму. Натомість прихильники Ленона матимуть чудову можливість ознайомитись з перемогами та поразками ще не сформованої зірки.

Насправді фільм вийшов у світовий прокат ще в 2009 році, та якось оминав український прокат раніше, не привернувши уваги відомими іменами.

“Подвійний капець” поверне на екрани Брюса Уілліса в уже звичному йому образі – образі нью-йоркського копа. Картина розповість про пригоди двох поліцеських-напарників, які шукають викрадену в одного з них цінну бейсбольну картку. Разом з цим порушено низку життєвих проблем – родинні стосунки, нестача грошей, аспекти вірності та кохання. Одночасно напарники змушені протистояти пришелепуватому гангстеру, що полює на ту ж саму бейсбольну картку.

Головні ролі в стрічці виконали Брюс Уілліс, Шон Скотт, Адам Броуді та Трейсі Морган, створивши атмосферу веселих пригод.

“Смерть на похоронах” – американський ремейк однойменної британської комедії 2007 року. Велика родина збирається на похорони свого найстарішого родича. При цьому виникає маса комічних і драматичних ситуацій, у результаті яких випливає – смерть патріарха родини могла бути й не випадковістю, а чиєюсь злою волею. Але хто ж саме причетний до цього?..

Стрічка в традиціях “Восьми жінок” зібрала разом Кіта Девіса, Люка Уілсона, Трейсі Моргана, Джемса Марсдена та інших.

Катерина Зінов’єва