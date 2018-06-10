Кіберг-костюми, чоловічі розмови та приборкання драконів – вибір глядачів навесні

Весна 2010-го здивувала глядачів хвилею довгоочікуваних екранізацій, рімейків та просто гарних стрічок. Найбільше глядацьких симпатій отримали фільми “Про що говорять чоловіки” та “Залізна людина-2”.

Нарешті з’явився фільм російського виробництва, що полонив аудиторію і акторами, і сюжетом. Переважна більшість глядачів відзначають, що приємно нарешті побачити не американський фільм на російський манер, а унікальний сюжет, що зберігає максимум індивідуальності. Стрічка “Про що говорять чоловіки” відкрила таємницю розмов чоловіків не лише жінкам, а й самим чоловікам – завжди цікаво подивитись на себе збоку.

Фільм, у якому головні ролі виконали члени “Квартету І”, відомі глядачам за стрічками “День радіо” та “День виборів”, розповідає про пригоди чотирьох друзів дорогою до Одеси, де хлопці хочуть і відпочити, і потрапити на концерт гурту Бі-2. У кожного з них свої проблеми: набридлива дружина, робота, родина... Разом з тим у фільмі гарно обіграні моменти українсько-російських особливостей характеру.

Тож фільм захопив глядачів своєю максимальною реалістичністю:

- Було цікаво почути про що ж вони все-таки говорять, - розповідає Маргарита Іванчук. – Фільм допомагає жінкам краще зрозуміти чоловіків – що б вони там не говорили, вони все одно нас люблять. До того ж приємне враження склалось від акторського складу – все дуже невимушено та природньо.

З жіночою думкою про природність погоджуються й самі чоловіки:

- У чоловічій компанії порушуються ті самі теми, що й у фільмі – дружина тримає надто близько до себе, на роботі шеф – звір, грошей мало – де взяти більше? Все настільки просто... За цим зазвичай і сумуєш під час голівудських мелодрам – за живістю і трохи банальною наївністю, - зауважує Микита Олійник.

Винятковим став і другий хіт весни. Адже, як правило, у сіквелів сумна доля – глядач, розчарований першою частиною, ніколи не захоче дивитись продовження. Окрім того, сіквел ніколи не збирає аудиторію, яка оминула початок історії. Прецедентом можна назвати стрічку режисера Джона Фавро “Залізна людина-2”, що займає друге місце в рейтингу українського глядача.

Друга частина розповідає про власника єдиного кіберг-костюма, Тоні Старка, який намагається зберегти свій винахід подалі від довгих рук влади, яка може використати його у неблагородних цілях. Разом з тим, у Старка з’являється новий ворог, що хоче помститись йому за колишні непорозуміння. Перемогти герою допоможе лише його костюм Залізної людини.

- Найкраще у фільмі – це Роберт Дауні-молодший та спецефекти, - ділиться Андрій Воронін. – Стрічка надзвичайно якісна, в дечому навіть краща за свою першу частину. Відчувається розвиток персонажів, гарні емоційні накали та не висмоктаний з пальця сюжет. Загалом фільм справляє найкращі враження.

Дещо неочікуваний вибір зважаючи на те, що, наприклад, в “Аліси в країні чудес” було найсильніше промо, яке почали запускати ще у жовтні-листопаді 2009ого. Але навіть актори часто не можуть урятувати сюжет. Тож “Алісу” ставлять лише на третє місце найкращих кінопрем’єр весняного сезону.

- Мені “Аліса в Країні чудес” почала подобатись ще навіть до вихіду в прокат, - розповідає Катерина Синявська. – Мабуть, своє взяли Джонні Депп та Тім Бартон. Це просто чудовий тандем актора та режисера, де роль Деппа прописана настільки ідеально, що створюється сильний образ, який ще довго не полишає думок глядача.

Що ж, “Аліса” не залишила байдужим нікого – аудиторія розділилась рівно навпіл: на прихильників таланту Деппа та Бартона, що зосередили свою увагу саме на них, та на прихильників Деппа і Бартона, які зосереджувались ще й на сюжеті.

- Фільм знятий за найкращими традиціями Голівуду, - впевнена Агнія Данілова. – Бартон замість того, щоб створити у даному жанрі щось винятково нове, пішов слідами “Гаррі Поттера” та “Володара кілець”. Все ж таки Льюїс Керрол на американський манер перетворився в чергову епопею.

Не залишились без уваги і мультфільми – накращими з весняних анімаційних прем’єр український глядач визнав продовження славнозвісного “Шрека”. За словами кіноманів, “Шрек” – це саме той мультфільм, який можна дивитись вічно, і сюжет якого ніколи не вичерпає себе.

- “Шрек: Остання глава” став не лише логічним продовженням, а й найбільш реалістичним мультфільмом останніх років. Мене вразило, наскільки дитяча анімація може бути не дитячою, - зізнається Віталій Верета. – Є і мораль, і сміх, і сльози.

“Як приборкати дракона” сподобалась глядачам своєю незвичністю і новизною поглядів хай і на казкові стереотипи, але символічні в реальному житті.

- “Дракон” приборкує не лише чудовою анімацією, але й вражає сюжетом, - каже Віра Чугункіна. – Це – чудова історія про вірність та намагання зробити світ кращим, позбавивши його жорстокості. Уявіть, якби люди почали бачити у драконах друзів, таких самих живих істот, як і вони самі, вони б чудово змогли співіснувати. Тепер перенесіть це на реальність – якби люди перестали категорично ділити своє оточення за стереотипами... Світ дійсно змінився б на краще.

Таким чином, найпопулярнішими новинками весни 2010 року стали російська комедія, голівудський екшен, переписана казка та дві анімації студії DreamWorks.

У літньому сезоні, коли у більшості серіалів перерва до вересня, на кіноманів чекає чимало приємних прем’єр, кращі з яких буде визначити ще важче.

Катерина Зінов’єва