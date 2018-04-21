Пако Рабанн просто в захопленні від Вероніки Жанві

Сьогодні на пре-конференції в УНІАН знаменитий французький кутюр’є Пако Рабанн уже не знав, які слова підібрати для того, аби висловити захоплення талантом українського дизайнера Вероніки Жанві.

Метою конференції було оголошення про плани дизайнерів на майбутнє. У жовтні цього року планується прем’єр-показ спільної колекції під торгівельною маркою “Veronika Jeanvi & Paco Rabanne”.

Знайомство дизайнерів відбулося два місяці тому в Парижі. На пропозицію Жанві, відвідати її показ у Києві, Пако Рабанн одразу погодився.

Французький модельєр називає Вероніку своєю “дочкою” у сфері моди та обіцяє про неї піклуватися. Щодо піклування, то мова йде про достатньо великі масштаби. Рабанн ставить собі за мету, “зробити з Жанві інтернаціональну знаменитість, як Сосо Chanel”. Водночас підкреслив: “Жанві потребує правильного спрямування. Я допоможу їй відчинити двері в Європу, Америку та Японію. Це цілком можливо”.

Стосовно інших українських дизайнерів кутюр’є зазначив, що їм бракує сили та амбіцій. У Вероніки їх достатньо, але вони, за словами Пако Рабанна, “Україні не належать, таланти Жанві – це власність цілої планети”, вважає маестро.