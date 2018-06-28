"Країні мрій" і дощ не перешкода (фоторепортаж)

Цими вихідними на Співочому полі в Києві відгуляли сьомий етнічний фестиваль "Країна мрій", засновником та організатором якого є Олег Скрипка. Фестиваль проходив під гаслом «Країна Мрій – Чиста Країна!».

Щоправда, сам рок-музикант своє дітище міг припильнувати лише в суботу, бо наступного дня поїхав у Росії на рок-фест «Нашествіє».

Протягом двох днів гості змогли поживитися мультфільми від Сашка Лірника, послухати кобзарський слем, постежити за марафоном кулешів від українських письменників і продегустувати їх. У дворику Івана Гончара куліш готували літератори брати Капранови, Ірен Роздобудько, Сергій Пантюк...

Невід`ємною частиною "Країни мрій" був традиційний книжковий ярмарок і алея майстрів.

Два вечора поспіль з Великої сцени відвідувачів розважали гості з Польщі, Білорусі, Латвії і сам Олег Скрипка з ВВ і проливний дощ не став їм на заваді.

Окрім традиційних українських ремесел, на майданчику українсько-японського центру відвідувачі могили навчитися японським танцям Бонодорі, каліграфії і квілінгу (скручуванню паперу) з японськими мотивами, а також фурошикі – японському стилю упаковки речей.

Відвідувачів також заохочували перетягувати линву, ставати до кулачного бою...

Фото УНІАН і Оксани Климончук