Дитячо-жіночі кінопрем’єри тижня

Новий тиждень подарує українцям анімаційну комедію про те, як важко бути справжнім злим генієм та відносно нову стрічку з Мішель Пфайфер. Дитячо-жіночий набір у кінотеатрах країни.

«Нікчемний я» - перший анімаційний проект у форматі 3Д студії UniversalPictures. Продюсером мультфільма став Кріс Меладандрі, відомий глядачам за “Льодовиковим періодом” та “Хортоном”. «Нікчемний я» став найкасовішою стрічкою Північної Америки, зібравши за перший уїк-енд прокату 60,1 мільйона доларів.

Історія розповідає про наймогутнішого в світі суперзлодія Гру, який перетворюється на... батька. Але виховання дітей – недостатньо підступна справа, тож Гру намагається поєднати батьківські обов’язки зі злодійськими. Наразі у нього виникає нова ідея – вкрасти Місяць. Гру, озброєний зменшувальним лазером, заморожувачем та бойовим транспортом для пересування по землі й повітрю, має лише одну перешкоду – злодія-конкурента Вектора з його “піраньєстрілом”.

В оригінальному варіанті герої говорять голосами Стіва Каррела, Джейсона Сігела, Рассела Бренда, Джулі Ендрюс та інших. В українському дубляжі суперзлодія-супертата Гру озвучив Павло Костіцин, а його конкурента Вектора – Євген Кошовий.

“Шері” розповість про стосунки старіючої куртизанки Леа та її молодого коханця Шері. Мати Шері - давня колега та конкурентка Леа, тож вона намагається розлучити закоханих, одружуючи сина з донькою іншої заможної куртизанки.

І лише тієї миті Леа та Шері починають по-справжньому цінити один одного, розуміючи, що по-справжньому вони вільні лише разом. Шері пробачає Леа її старіння, а вона йому – потяг до носіння жіночих прикрас.

Головні ролі у фільмі виконали Мішель Пфайфер та Руперт Френд, відомий глядачам за рімейком “Гордості й упередження”, де він зіграв Джорджа Вікхема. Для режисера стрічки Стівена Фрірза “Шері” - не перша робота з Мішель Пфайфер: свого часу вона у тандемі з Джоном Малковичем виконала одну з головних ролей у його відомому фільмі “Небезпечні зв’язки”.

До України “Шері” потрапив лише через рік офіційного світового релізу та через півроку після російського релізу.

Катерина Зінов’єва