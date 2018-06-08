Червона доріжка Одеського кінофестивалю (фоторепортаж)
Рутгер Хауер отримав нагороду “Кращого актора століття”... Володимир Машков приготував Одесі подарунок... Михайло Жванецький презентував свій новий текст...
|Вікторія Тігіпко
Шоста година вечора. Одеський оперний театр оточений масою журналістів, відвідувачів фестивалю та просто зацікавленими одеситами. Урочистою доріжкою прямують перші гості – актори, режисери, чиновники, спонсори свята.
Когось люди пропускають без уваги, а комусь аплодують довго і з задоволенням. Наприклад, спеціального гостя кінофестивалю Рутгера Хауера вже майже на вході до театру оточує щільна зграя журналістів, які сиплють питаннями та намагаються домовитись про ексклюзив. Хауер ліниво відмахується від них і намагається відбутись жартами.
Володимир Машков при смокінгу та метелику – сьогодні він приїхав отримати спеціальну нагороду від головного спонсора ОМКФ торгової марки “Шустов” за головну роль у серіалі “Ліквідація”.
Машков теж приготував Одесі подарунок – саме тут у вересні буде вперше продемонстрована стрічка за його участі режисера Сергія Учителя - «Край».
Свою нагороду отримав і Рутгер Хауер - за “Кращого актора століття”. Він зізнався, що для нього це справжня честь, адже й відзнака глобальна.
|Рутгер Хауер
Відкриття відвідала режисер Кіра Муратова, чия ретроспектива буде презентована в рамках Одеського кінофестивалю. Не проігнорувавши дрес-код події, режисерка прибула у вечірній сукні, що у таку спеку здавалось справжнім випробуванням.
Не оминув свята коренний одесит Михайло Жванецький.
У своєму новому тексті, спеціально приготованому для події, він, як і кожен із гостей, відмітив особливості одеситів:
- Одеса – це місто, де чекають не лише коли туристи приїдуть, але й коли вони поїдуть. Тож справжній відпочинок тут починається у вересні.
Гостей фестивалю привітав міністр культури й туризму Михайло Кулиняк, додавши, що Одеський кінофестиваль – справжня подія для українців, яку потрібно підтримувати і розвивати, адже майбутнє культури саме за такими ініціативами.
Із посадовців також був присутній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук, під чиїм патронатом і відбувається фестиваль.
|Едуард Матвійчук із дружиною
Загалом для організації події було виділено 1,5 млн гривень з Одеського обласного бюджету.
Фільм, який відкрив ОМКФ, водночас став прем’єрою в СНД. Парадоксальна романтична комедія “Серцеїд” із Ванесою Параді та Роменом Дюрі в головних ролях дає старт кіномарафону.
В. Тігіпко впевнена, що гумор є невід’ємною частиною Одеського кінофестивалю, адже й саме місто часто називають столицею гумору. Тим більше, що Одесу можна назвати й столицею кінематографу – саме тут існує одна з найстаріших кіностудій не лише в Україні, але й у Європі. Тож поєднання гумору та цікавих кіновідкриттів має налаштувати глядачів на позитивний лад, а що ще потрібно влітку.
Кінофестиваль триватиме тиждень, протягом якого працюватиме Літня кіношкола з майстер-класами відомих акторів та режисерів, відбуватимуться покази фільмів конкурсної та позаконкурсної програми та маса інших цікавих сюрпризів.
Катерина Зінов’єва Фото УНІАН
Фото УНІАН