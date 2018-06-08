Червона доріжка Одеського кінофестивалю (фоторепортаж)

Червоні доріжки входять у моду в Одесі. 16 липня тут відбулось урочисте відкриття першого Одеського міжнародного кінофестивалю, який, за словами його президента Вікторії Тігіпко, покликаний відновити та поставити на ноги кіноіндустрію України.

Шоста година вечора. Одеський оперний театр оточений масою журналістів, відвідувачів фестивалю та просто зацікавленими одеситами. Урочистою доріжкою прямують перші гості – актори, режисери, чиновники, спонсори свята.

Когось люди пропускають без уваги, а комусь аплодують довго і з задоволенням. Наприклад, спеціального гостя кінофестивалю Рутгера Хауера вже майже на вході до театру оточує щільна зграя журналістів, які сиплють питаннями та намагаються домовитись про ексклюзив. Хауер ліниво відмахується від них і намагається відбутись жартами.

Володимир Машков при смокінгу та метелику – сьогодні він приїхав отримати спеціальну нагороду від головного спонсора ОМКФ торгової марки “Шустов” за головну роль у серіалі “Ліквідація”.

- Одеса – це взагалі чарівне місто, де люди навіть говорять іншою мовою, по-одеськи, - каже актор – Разом з тим, люди тут дуже гостинні. Одного разу, коли ми з режисером Сергієм Урсуляком шукали місце для зйомок картини “Ліквідація”, ми навідались у двір до однієї жінки і запитали, чи можна привезти сюди техніку і спробувати щось відзняти. Вона нам відповіла: “Та кидайте ви цю справу! Краще заходьте, я вас хоч погодую!”. У цьому характер одеситів.

Машков теж приготував Одесі подарунок – саме тут у вересні буде вперше продемонстрована стрічка за його участі режисера Сергія Учителя - «Край».

Свою нагороду отримав і Рутгер Хауер - за “Кращого актора століття”. Він зізнався, що для нього це справжня честь, адже й відзнака глобальна.

Відкриття відвідала режисер Кіра Муратова, чия ретроспектива буде презентована в рамках Одеського кінофестивалю. Не проігнорувавши дрес-код події, режисерка прибула у вечірній сукні, що у таку спеку здавалось справжнім випробуванням.

Не оминув свята коренний одесит Михайло Жванецький.

У своєму новому тексті, спеціально приготованому для події, він, як і кожен із гостей, відмітив особливості одеситів:

- Одеса – це місто, де чекають не лише коли туристи приїдуть, але й коли вони поїдуть. Тож справжній відпочинок тут починається у вересні.

Гостей фестивалю привітав міністр культури й туризму Михайло Кулиняк, додавши, що Одеський кінофестиваль – справжня подія для українців, яку потрібно підтримувати і розвивати, адже майбутнє культури саме за такими ініціативами.

Із посадовців також був присутній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук, під чиїм патронатом і відбувається фестиваль.

Загалом для організації події було виділено 1,5 млн гривень з Одеського обласного бюджету.

Фільм, який відкрив ОМКФ, водночас став прем’єрою в СНД. Парадоксальна романтична комедія “Серцеїд” із Ванесою Параді та Роменом Дюрі в головних ролях дає старт кіномарафону.

В. Тігіпко впевнена, що гумор є невід’ємною частиною Одеського кінофестивалю, адже й саме місто часто називають столицею гумору. Тим більше, що Одесу можна назвати й столицею кінематографу – саме тут існує одна з найстаріших кіностудій не лише в Україні, але й у Європі. Тож поєднання гумору та цікавих кіновідкриттів має налаштувати глядачів на позитивний лад, а що ще потрібно влітку.

Кінофестиваль триватиме тиждень, протягом якого працюватиме Літня кіношкола з майстер-класами відомих акторів та режисерів, відбуватимуться покази фільмів конкурсної та позаконкурсної програми та маса інших цікавих сюрпризів.