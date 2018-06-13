Тиждень драм, триллерів і кохання

Цього тижня в український кінопрокат виходять новий триллер з Джорджем Клуні, романтична комедія про випадкові стосунки і драма з Джесікою Альбою.

“Американець” – нова кіноробота відомого американського кліпмейкера Антона Корбейна, що свого часу відзняв кліпи для Nirvana, Metallica, Coldplay, Roxette та інших. Головні ролі в триллері виконали Джордж Клуні, Віоланде Плачіте, Текла Рютен.

Фільм розповідає про професійного кіллера Джейка, що після провалу чергової операції та смерті коханки вирішує зав’язати зі своєю роботою. Залишається остання справа, замовлена йому таємничою жінкою, для виконання котрої він і йде до Італії, та оселяється в маленькому містечку, загубленому в горах. Неочікувано для самого себе Джек зближається з місцевим священником, і закохується в красуню Клару. Уперше в житті розкривається серце людини, що змушена переховуватися все своє життя. Джек спокійний і щасливий настільки, що забуває про обережність...

“На відстані кохання” – комедійна мелодрама американської жінки-режисера Нанетт Брутмейн, що відкриє завісу стосунків на відстані. Ерін і Гаретт випадково знайомляться в барі, а на ранок уже прокидаються в одному ліжку. Пристрасть переростає в справжню бурю почуттів, що захоплює молодих людей на все літо, але ніхто не чекає, що в роману може бути продовження – Ерін має їхати до Сан-Франциско, а Гаретт залишається у Нью-Йорку. Та шість тижнів шаленості вмить стали чимось надзвичайно важливим, і обоє вже не впевнені, що хочуть, аби все так швидко закінчилося.

Друзі Гаретта жартують про «польотну дієту» і “серйозні стосунки” з мобільним телефоном, і вони не бажають втрачати свого кращого співбутильника. У той же час надмірно дбайлива сестра Ерін усіма силами намагається втримати її від того, щоб та кидалась в омут з головою. Та не дивлячись на тисячі миль і цілий континент між ними, протести друзів і родичів і самі несподівані спокуси, пара, можливо, зуміє зберегти те почуття, що так нагадує кохання. І за допогою есемес, іноді досить відвертих та емоційних, а також довгих нічних телефонних розмов подолати відстань кохання.

У фільмі знялись Дрю Берімор, Джастін Лонг, Крістіна Еплгейт та інші.

Стрічка “Вбивця всередині мене” розповідає про шерифа Лу Форда – справжнього техасця з маленького містечка. Спокійний, дружелюбний і навіть чарівний, він приховує всереддині себе зовсім ішу особистість – невблаганного душогуба, що вбиває так само легко, як запалює цигарку. І всю свою історію він розповідає ніби сам собі, з цікавістю спостерігаючи, чи зуміють його колеги знайти справжнього злочинця. І чи буде нарешті Лу зупинено на дорозі Зла? Дорозі, котру він не обирав.

«Убивця всередині мене» став першою роботою за останні два роки «плодючого» британського режиссера Майкла Уiнтерботтомa. Головні ролі стрічці виконали Кейсі Аффлек, Еліас Котеас, Джесіка Альба та Кейт Хайдсон.

Катерина Зінов’єва