Новий кінотиждень: повернення Майкла Дугласа на екран

Цього тижня в український кінопрокат вийшли новий фільм з Майклом Дугласом – поліцейська комедія і анімаційна стрічка від режисера “300 спартанців”. У кінотеатрі «Україна» стартує фестиваль “Азія-кіно”, а у кінотеатрі “Київ” Манхеттенський кінофестиваль короткометражок.

“Гроші не сплять: Уолл стріт” – нова стрічка від оскароносця Олівера Стоуна. Фільм зібрав таких зірок Голлівуду як: Майкл Дуглас, Чарлі Шин, Шайа ЛаБаф, Стюзен Сарандон, Олівер Стоун, Наталі Моралес. Стрічка є продовженням драми “Уолл стріт” Олівера Стоуна, що вийшла на екрани в 1987 році.

За сюжетом, з наближеням світової кризи молодий маклер з Уолл-стріт Джейкоб знаходить собі не дуже приємного, але досвідченого партнера – колішнього рейдера Гордона Гекко, що з його допомогою не ліше звернути увагу суспільства на економічні труднощі, а й дізнатись правду про загибель свого начальника.

“Легенда нічних стражів” – мультфільм, що розповість про світ, у якому не залишилося людей і в якому правлять лише сови – добрі й злі. У чарівному лісі – королівстві сов Тіто – на Великому Дереві Га’Хуул, де розумні сови живуть у гармонії, настають похмурі часи. Королівство підпадає під велику небезпеку з боку сусідніх жорстоких правителей, і ця небезпека загрожує знищити звичну світобудову...

“Легенда нічних стражів” – перша анімаційна робота відомого американського режиссера Зака Снайдера, знаймого глядача за “300 спартанцями” та “Хранителями”. Персонажів озвучували Рейчел Тейлор, Джеффрі Раш, Девід Венхем та інші. Також мульфільм доступний у 3Д-форматі.

“Копи на підхваті” – новий комедійний бойовик, що в своєму акторському складі об’єднав Марка Уолберга, Уілла Фаррела, Семюела Джексона, Дуейна Джонсона, Єву Мендес та Періс Хілтон.

Двоє поліцейських засиділись за канцелярською роботою. Одного з них це повністю влаштовує, а другий мріє про справжню справу. Обидва рівняются на двох кращих копів міста. Та коли доля дає їм шанс допомогти своїм кумирам, не все іде за планом...

У кінотеатрі “Україна” стартує фестиваль “Азія-кіно”, у рамках котрого буде продемонстровано 5 фільмів. Фільми демонструються мовою оригіналу з російськими субтитрами.

Кінотеатр “Київ” розпочинає кінотиждень Манхеттенським фестивалем короткометражного кіно. Програма включає в себе 10 короткометражних стрічок. Після перегляду прогарми кожен глядач зможе прийняти участь у голосуванні, за результатами якого й визначать переможця.

Катерина Зінов’єва