У Києві відомий співак "пограбував" дівчат, зізнався в коханні й зник

Київ пережив напад “джентльмена-гангстера” - Гару. Було вкрадено безліч жіночих сердець, море квітів віддано добровільно, до рук нападника також потрапили іграшкові медвежа та їжачок. “Спустошивши столицю”, грабіжник попрямував завойовувати Одесу.

Герой-коханець «Я люблю Київ!», - виголосив зі сцени канадський співак, який у рамках світового турне привіз нову програму «Gentleman Cambrioleur» до України. І зал навзаєм дарував йому свою любов і тепло. Фанатки виконавця спочатку стояли біля сцени у прямому сенсі слова на колінах, щоб, знаходячись якомога ближче до свого кумира, все ж не заважати глядачам дивитись концерт. Після того, як виконавець закликав усіх танцювати, люди, не соромлячись, почали танцювати на місцях та у проходах. Квітів було стільки, що Гару не встигав їх збирати. Декілька хвилин співак спілкувався з маленькою дівчинкою, яка подарувала йому іграшкову квітку. У Гару також є донька. Він неодноразово зізнавався, що любить її більше за життя. А ось дружини наразі в зірки немає. «Ви заміжні?», - поцікавився Гару в дівчат під сценою. Якщо вірити європейським таблоїдам, красень із блакитними очима нещодавно розійшовся зі своєю подружкою – “французькою Брітні Спірс”, як її називає преса, співачкою Лорі. Можливо, враховуючи, що наші жінки найкрасивіші, він вирішив підшукати собі другу половинку в Україні? Хто знає. Зістрибнувши зі сцени у зал, він, голосно цмокаючи, перецілував усіх дівчат, що трапились на його шляху.

Старі пісні про головне Але найвідоміший виконавець ролі Квазімодо у Києві відзначився не лише поцілунками. Гару заспівав композиції, які раніше виконували Мадонна, Джо Дассен, група U2, Шарль Азнавур, Род Стюарт, Леонардо Коен, артистично, у власній інтерпретації. Кавер-версії не залишили глядачів байдужими, проте коли Гару виконував пісні зі своїх старих альбомів, зал вибухав оплесками вже на перших акордах й охоче підспівував. Не обійшлося й без хіта «Belle», який у Франції визнано найкращою піснею за останні п’ятдесят років. Гару виконав її на різні голоси, крім Горбуна з «Нотр-Дама» створивши образи Фролло та Феба. Співак грав соло на трубі, акомпанував собі на гітарі та електричному піаніно. Словом, заморська зірка концерт відпрацювала на всі 100!

Далі буде...

«Вовк-перевертень», як перекладається прізвисько Гару, в українську столицю завітав уже втретє. Приблизно раз на рік він відвідує Україну. У його програмі, крім концерту, традиційно: нетривала прогулянка Києвом, куштування національних страв та інтерв’ю. Прихильниці, які були на всіх його трьох виступах, навіть помітили зміни, які відбулися з виконавцем. Він трохи “подорослішав” та змінив стиль. Якщо раніше Гару виходив на сцену в джинсах та сорочці, то цього разу з’явився як справжній джентльмен, у костюмі. Хоча вже за декілька пісень Гару ефектно зняв піджак та викинув його за куліси. Статуї, картини, свічки, столик, на якому стояло відерце з шампанським створювали романтичну атмосферу, а дівчата – бек-вокалістки, перетворювали концерт на щось подібне до театрального дійства. Вуха українських шанувальників потішили репліки Гару не тільки російською, але й українською. Під завісу співака довго не відпускали, вимагаючи продовження. У фойє, як завжди, пропонували диски виконавця. Проте, прихильниці на такі дрібниці не розмінювалися - після закінчення концерту вони очікували на свого улюбленця біля службового входу. А найнаполегливіші попрямували до Одеси, де 12 листопада Гару матиме ще один виступ. Чи пощастить фанаткам з поцілунками у Південній Пальмірі? Побачимо. Проте за рік красеня Квазімодо, напевно, знову можна очікувати в Україні.

Анна Невідома